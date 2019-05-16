Almanya Başbakanı Merkel, Süddeutsche Zeitung gazetesine konuştu.

Avrupa Parlamentosu seçimlerinde Avrupa Halk Partisi’nin adayı Manfred Weber’in seçilmesi halinde Türkiye ile üyelik müzakerelerini durduracağı açıklaması soruldu.

Merkel, Türkiye ile müzakerelerin ucu açık olarak sürdürüldüğünü belirtti, "Ben her zaman bizim için önemli olan bu ülke ile özel ilişkiden söz ettim. Siyasi düşünceler birçok noktada farklı, ancak ortak çıkarlar da var" dedi.

Bu konuda Suriye ve terörle mücadeleyi örnek gösteren Merkel, “Dış politika her zaman değerler ve çıkarlar karışımıyla yapılır. Burada doğru bir denge bulmak lazım" diye konuştu.

Kaynak: TRT Haber