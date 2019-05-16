Beyaz Saray, Fransa ve Yeni Zelanda'nın başı çektiği, ardından birçok ülkenin imzaladığı "Christchurch Çağrısı" anlaşmasıyla ilgili yazılı açıklama yaptı.

ABD'nin, özellikle Yeni Zelanda'nın Christchurch kentindeki 2 camiye düzenlenen terör saldırılarının ardından uluslararası toplumun terörizm ve şiddet içerikli paylaşımların kınanması çabalarına katıldığı ancak söz konusu anlaşmaya imza atmayacağı belirtildi.

ABD'nin terörizm içerikli paylaşımlara karşı koyma çabalarına aktif şekilde devam edeceği vurgulanan açıklamada, "İfade özgürlüğü ve basın özgürlüğüne de saygı göstermeye devam ediyoruz. Çünkü, terörist söylemleri yenmek için en iyi aracın yapıcı söylemler olduğunu savunuyoruz. Birlikte çalışabilir ve güvenli bir internet için ortak hedeflerimize yönelik uluslararası ortaklarla çalışmayı ve 'Christchurch Çağrısına' destek sağlayarak devam eden ivmeyi memnuniyetle karşılıyoruz" denildi.

Yeni Zelanda Başbakanı'ndan diğer ülkelere çağrı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, Yeni Zelanda'nın Christchurch kentinde 15 Mart'ta 2 camiye düzenlenen terör saldırılarının ardından internette terör ve nefrete karşı mücadele etmek için anlaşma yapmıştı.

Bu anlaşmadan kısa bir süre sonra birçok ülke ve şirket de desteğini açıklayarak, "Christchurch Çağrısı" adlı metni imzaladıklarını duyurdu.

Başbakan Ardern, dünyadaki tüm kuruluşları bu çağrıya destek vermeye davet etti.

Yeni Zelanda saldırısı ve Facebook

Yeni Zelanda'nın Christchurch kentinde, 15 Mart'ta cuma namazı sırasında 10 dakika arayla 2 camiye düzenlenen terör saldırılarında 51 kişi yaşamını yitirmişti.

Terör saldırıları Facebook, YouTube ve Twitter gibi sosyal platformlarda paylaşılmıştı.

Facebook, saldırılardan sonraki ilk 24 saatte dünya çapında 1,5 milyon videoyu platformdan kaldırdığını, 1,2 milyonun ise yüklendiği sırada bloke edildiğini açıklamıştı.

Teröristin yaptığı 17 dakikalık canlı yayın sırasında 200 kişinin videoyu görüntülediği ancak bu sürede kendilerine hiçbir şikayet gelmediğini belirten Facebook yönetimi, sosyal ağın yapay zekasının da terör saldırısının canlı yayınını yakalayamadığını duyurmuştu.

Kaynak: AA