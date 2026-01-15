Çok Bulutlu 3.5ºC Ankara
DHA 15.01.2026 23:12

Eşiyle tartışan baba, 2 çocuğunu öldürüp, intihar etti

Adana'da, Sergen Altunbaş tartıştığı eşinin evi terk etmesinin ardından tabancayla iki çocuğunu öldürüp, intihar etti.

Eşiyle tartışan baba, 2 çocuğunu öldürüp, intihar etti

Olay, akşam saatlerinde Sarıçam ilçesine bağlı Boynuyoğun Mahallesi’nde meydana geldi. G.A, eşi Sergen Altunbaş ile yaşadığı tartışmanın ardından evi terk etti. Eşinin evden ayrılmasından bir süre sonra Sergen Altunbaş, çocukları Ada ve Mert Altunbaş’a tabancayla ateş açtı. Altunbaş, çocuklarını vurduktan sonra silahı başına dayayarak ateşledi.

Silah seslerini duyan komşuların ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Eve giren ekipler baba ile 2 çocuğunu kanlar içerisinde buldu. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde Altunbaş ile çocuklarının hayatını kaybettiği belirlendi. Altunbaş ve çocuklarının cansız bedenleri, olay yerindeki incelemenin ardından Adana Adli Tıp Kurumu’nun morguna kaldırıldı.

Olayın ardından bölgeye gelen akrabaların, Sergen Altunbaş’a ait aracı ateşe verdiği öğrenildi. Bu arada Sergen Altunbaş’ın aylar önce sosyal medya hesabından, “Bir kadın vezir de eder, rezil de” yazılı bir paylaşım yaptığı görüldü. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

ETİKETLER
Adana Cinayet
