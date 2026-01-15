MYK Başkanı Tören: Yapay zeka, insan becerisiyle yönetildiğinde bir fırsattır

MYK'dan yapılan açıklamaya göre Başkan Aşkın Tören, İstanbul Sanayi Odası ile Kapadokya Üniversitesi işbirliğinde İSO'da düzenlenen "Yapay Zekanın İşgücü Piyasasına Etkileri ve İnsan Kaynağında Yeni Yeterlilikler İhtiyacı" etkinliğine katıldı.

İş dünyası, akademi ve kamu kurumlarının temsilcilerini bir araya getiren etkinlikte konuşan Tören, iş gücü piyasasında yaşanan dönüşüm sürecinin etkin şekilde yönetilebilmesi için meslek standartları ve ulusal yeterliliklerin taşıdığı öneme dikkati çekti.

Yapay zekanın, kendileri açısından yalnızca bir teknoloji konusu değil, aynı zamanda bir iş gücü meselesi olduğunu belirten Tören, "Dünya Ekonomik Forumu verilerine göre, 2030 yılına kadar mevcut işlerin yaklaşık yüzde 22'si dönüşecek. Bu süreçte 170 milyon yeni iş ortaya çıkarken, 92 milyon iş ortadan kalkacaktır. OECD'nin son beceri görünümü raporu ise işlerin yüzde 60'ının yapay zekadan etkileneceğini ortaya koymaktadır." değerlendirmesinde bulundu.

"Türk iş gücü piyasasının bu gerçekler doğrultusunda fotoğrafını çekmek zorundayız"

Tören, dünya ve Avrupa'nın, bu dönüşümü yeşil ve dijital dönüşüm olmak üzere iki ana eksen üzerinden okuduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Avrupa Komisyonu verilerine göre, 2030'a kadar 20 milyondan fazla yeşil ve dijital iş ortaya çıkacak. Ancak mevcut iş gücünün yaklaşık yüzde 40'ının becerileri yetersiz kalacaktır. Mesleki Yeterlilik Kurumu olarak, Türk iş gücü piyasasının bu gerçekler doğrultusunda fotoğrafını çekmek zorundayız. Türkiye'ye baktığımızda genç ve dinamik nüfus, güçlü sanayi altyapısı ve ihracat odaklı üretim kapasitesiyle önemli bir potansiyel görüyoruz. Ancak küresel piyasalarda olduğu gibi ülkemiz için de en büyük risk, iş ile beceri arasındaki uyumsuzluktur. Bu kopuş, yapay zekayla daha da derinleşebilir ya da doğru yeterlilik politikalarıyla rekabet avantajına dönüştürülebilir. Yapay zeka, insan becerisiyle birlikte yönetildiğinde bir fırsattır, ihmal edildiğinde ise emek piyasasında yeni bir eşitsizlik alanı oluşturabilir. MYK olarak, bu fırsat penceresinin kaçırılmaması ve adil bir geçişin sağlanması için insanı, piyasayı ve teknolojiyi aynı zeminde buluşturmaya yönelik çalışmalarımıza devam ediyoruz."

Tören, yapay zeka ve beceri dönüşümüne yönelik çalışmaların Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın vizyonu doğrultusunda şekillenen kalkınma stratejileri, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın öncülüğünde politika belgeleri, Orta Vadeli Program (OVP) hedefleri, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının öncelikleri ile tam uyum içerisinde yürütüldüğünü aktardı.

MYK'nin bu sürecin merkezinde yer aldığını kaydeden Tören, kurumun stratejik planı çerçevesinde neyi, ne zaman ve nasıl yapacağını net biçimde ortaya koyduğunu aktardı.

Bu doğrultuda MYK'nin, insan kaynağının niteliğini artırmaya, iş gücü piyasasında beceri uyumunu güçlendirmeye ve yapay zekayla hızlanan dönüşüm sürecini fırsata çevirmeye yönelik yol haritasını kararlılıkla uyguladığını vurgulayan Tören, kamu, üniversite ve özel sektör işbirliğiyle bu yolculuğun birlikte ve sürdürülebilir şekilde devam edeceğini bildirdi.