Çok Bulutlu 3.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 15.01.2026 22:55

ABD Başkanı Trump, Venezuelalı muhalif lider Machado ile Beyaz Saray'da bir araya geldi

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, Başkan Donald Trump ile Venezuelalı muhalif lider Maria Corina Machado'nun bir araya geldiğini ve Venezuela'daki mevcut yönetimle iyi bir işbirliği içinde çalıştıklarını belirtti.

ABD Başkanı Trump, Venezuelalı muhalif lider Machado ile Beyaz Saray'da bir araya geldi

Beyaz Saray Sözcüsü Leavitt, düzenlediği basın brifinginde Venezuela'daki son duruma ve Trump-Machado görüşmesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Trump'ın an itibarıyla Venezuelalı muhalif lider Machado ile basına kapalı toplantıda bir araya geldiğini kaydeden Leavitt, Trump'ın bu görüşmenin çok olumlu geçmesini beklediğini vurguladı.

Leavitt ayrıca, Trump'ın, "Machado'nun Venezuela'da iktidarın başına geçecek kadar saygınlığının ve gücünün olmadığı" yönündeki düşüncesinin halen geçerli olduğunu da söyledi.

Görüşmenin devam ettiğini belirten Leavitt, görüşmeden çıkacak sonucun kamuoyuna yansıyacağını kaydetti.

Venezuela yönetimiyle iyi anlaşıyoruz

Öte yandan Beyaz Saray Sözcüsü, Trump yönetimi ile Venezuela Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez ve hükümeti arasındaki mevcut ilişkinin çok iyi ilerlediğini belirterek, "Rodriguez yönetiminin oldukça işbirlikçi davrandığını" söyledi.

Trump'ın Rodriguez ile bu hafta içinde doğrudan telefonda görüştüğünü anımsatan Leavitt, "Şimdiye kadar ABD ve Başkan'ın tüm talepleri ile isteklerini karşıladılar. Bayan Rodriguez ve Venezuela'nın işbirliği sayesinde 500 milyon dolarlık bir enerji anlaşması gerçekleştirildi." şeklinde konuştu.

Rodriguez'in Venezuela'daki bazı siyasi tutukluları serbest bırakacağına da atıf yapan Leavitt, "Bu hafta beş Amerikalı da serbest bırakıldı. Başkan Trump gördüklerinden memnun ve bu işbirliğinin devam etmesini bekliyor." dedi.

Trump, Venezuela'da zamanı gelince seçimlerin yapılmasını istiyor

Öte yandan Leavitt bir soru üzerine, ABD Başkanı Trump'ın, Venezuela'da zamanı gelince seçimlerin yapılmasını halen istediğini ve bu politikasına bağlı olduğunu vurguladı.

Leavitt, seçimlerin ne zaman yapılabileceği konusunda ise henüz bir takvimin oluşmadığını söyledi.

Ne olmuştu?

Venezuela'nın başkenti Caracas'ta 3 Ocak'ta yerel saatle 02.00 civarında patlama ve uçak sesleri duyulmuştu.

Venezuela yönetimi, patlamaların ardından ABD'yi ülkenin çeşitli bölgelerinde sivil ve askeri tesislere saldırı düzenlemekle suçlamıştı.

ABD Başkanı Trump, Maduro'ya karşı büyük çaplı saldırı düzenlendiğini, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ile eşinin ülke dışına çıkarıldığını duyurmuştu.

ABD Adalet Bakanı Pam Bondi de Maduro ve eşi Cilia Flores hakkında ABD'de suç duyurusunda bulunulduğunu, Maduro'ya "uyuşturucu terörizmi, kokain kaçakçılığı, ABD'ye karşı makineli tüfek ve yıkıcı cihazlara sahip olma" suçlamalarının yöneltildiğini açıklamıştı.

Maduro'nun yardımcısı Delcy Rodriguez ise Meclis'te yemin ederek 5 Ocak'ta Geçici Devlet Başkanlığı görevini resmen üstlenmişti.

ETİKETLER
ABD Venezuela Donald Trump
Sıradaki Haber
Beyaz Saray: ABD ile Danimarka, Grönland'ın satın alınması konusunda teknik görüşmelere başlayacak
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
23:41
BM: Gazze'de 60 milyon tondan fazla moloz var ve bunları temizlemek 7 yıldan fazla sürer
23:18
DMM'den "500 Bin Sosyal Konut Projesi" için dolandırıcılık uyarısı
23:16
İran’da bulunan Türk vatandaşlarına dikkatli olmaları çağrısı
23:13
Eşiyle tartışan baba, 2 çocuğunu öldürüp, intihar etti
23:04
Fransa, Türkiye, Mısır, Katar ve ABD’nin Gazze’deki çabalarını memnuniyetle karşılıyor
23:03
Beyaz Saray: Başkan Trump için İran konusunda tüm seçenekler halen masada
Sinop'ta kar yağışı toprak kaymasına neden oldu
Sinop'ta kar yağışı toprak kaymasına neden oldu
FOTO FOKUS
Şehit edilen Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde'nin hayatı
Şehit edilen Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde'nin hayatı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ