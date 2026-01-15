ABD Başkanı Trump, Venezuelalı muhalif lider Machado ile Beyaz Saray'da bir araya geldi

Beyaz Saray Sözcüsü Leavitt, düzenlediği basın brifinginde Venezuela'daki son duruma ve Trump-Machado görüşmesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Trump'ın an itibarıyla Venezuelalı muhalif lider Machado ile basına kapalı toplantıda bir araya geldiğini kaydeden Leavitt, Trump'ın bu görüşmenin çok olumlu geçmesini beklediğini vurguladı.

Leavitt ayrıca, Trump'ın, "Machado'nun Venezuela'da iktidarın başına geçecek kadar saygınlığının ve gücünün olmadığı" yönündeki düşüncesinin halen geçerli olduğunu da söyledi.

Görüşmenin devam ettiğini belirten Leavitt, görüşmeden çıkacak sonucun kamuoyuna yansıyacağını kaydetti.

Venezuela yönetimiyle iyi anlaşıyoruz

Öte yandan Beyaz Saray Sözcüsü, Trump yönetimi ile Venezuela Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez ve hükümeti arasındaki mevcut ilişkinin çok iyi ilerlediğini belirterek, "Rodriguez yönetiminin oldukça işbirlikçi davrandığını" söyledi.

Trump'ın Rodriguez ile bu hafta içinde doğrudan telefonda görüştüğünü anımsatan Leavitt, "Şimdiye kadar ABD ve Başkan'ın tüm talepleri ile isteklerini karşıladılar. Bayan Rodriguez ve Venezuela'nın işbirliği sayesinde 500 milyon dolarlık bir enerji anlaşması gerçekleştirildi." şeklinde konuştu.

Rodriguez'in Venezuela'daki bazı siyasi tutukluları serbest bırakacağına da atıf yapan Leavitt, "Bu hafta beş Amerikalı da serbest bırakıldı. Başkan Trump gördüklerinden memnun ve bu işbirliğinin devam etmesini bekliyor." dedi.

Trump, Venezuela'da zamanı gelince seçimlerin yapılmasını istiyor

Öte yandan Leavitt bir soru üzerine, ABD Başkanı Trump'ın, Venezuela'da zamanı gelince seçimlerin yapılmasını halen istediğini ve bu politikasına bağlı olduğunu vurguladı.

Leavitt, seçimlerin ne zaman yapılabileceği konusunda ise henüz bir takvimin oluşmadığını söyledi.

Ne olmuştu?

Venezuela'nın başkenti Caracas'ta 3 Ocak'ta yerel saatle 02.00 civarında patlama ve uçak sesleri duyulmuştu.

Venezuela yönetimi, patlamaların ardından ABD'yi ülkenin çeşitli bölgelerinde sivil ve askeri tesislere saldırı düzenlemekle suçlamıştı.

ABD Başkanı Trump, Maduro'ya karşı büyük çaplı saldırı düzenlendiğini, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ile eşinin ülke dışına çıkarıldığını duyurmuştu.

ABD Adalet Bakanı Pam Bondi de Maduro ve eşi Cilia Flores hakkında ABD'de suç duyurusunda bulunulduğunu, Maduro'ya "uyuşturucu terörizmi, kokain kaçakçılığı, ABD'ye karşı makineli tüfek ve yıkıcı cihazlara sahip olma" suçlamalarının yöneltildiğini açıklamıştı.

Maduro'nun yardımcısı Delcy Rodriguez ise Meclis'te yemin ederek 5 Ocak'ta Geçici Devlet Başkanlığı görevini resmen üstlenmişti.