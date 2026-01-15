Çok Bulutlu 3.5ºC Ankara
AA 15.01.2026 22:39

Beyaz Saray: ABD ile Danimarka, Grönland'ın satın alınması konusunda teknik görüşmelere başlayacak

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, Başkan Yardımcısı JD Vance ile Danimarkalı yetkililer arasında dün yapılan Grönland toplantısının "verimli" geçtiğini belirterek, iki ülke arasında Grönland'in satın alınması konusunda teknik görüşmelere başlanacağını açıkladı.

Beyaz Saray: ABD ile Danimarka, Grönland'ın satın alınması konusunda teknik görüşmelere başlayacak

Leavitt, düzenlediği basın brifinginde, Grönland ile ilgili tartışmalara ve dün yapılan Grönland toplantısına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Sözcü Leavitt, Başkan Donald Trump'ın "Grönland'ı Danimarka'dan almak konusundaki önceliğine" dikkati çekerek, bu bölgenin Amerikan ulusal çıkarları için hayati öneme sahip olduğunu ifade etti.

Dün, Beyaz Saray'da Başkan Yardımcısı JD Vance ve Danimarkalı yetkililer arasındaki toplantıyı "verimli" şeklinde nitelendiren Leavitt, "Toplantıda, iki taraf, Grönland'ın satın alınması konusunda teknik görüşmeler yapmaya devam edecek bir çalışma grubu kurma konusunda anlaştı. Bu görüşmenin 2 ila 3 haftada bir yapılacağı kaydedildi." diye konuştu.

Leavitt, "Başkan Trump, Grönland'in ABD'ye katılmasını istiyor ve bunu bir ulusal güvenlik önceliği olarak görüyor." değerlendirmesini yaptı.

ABD'li Sözcü, bazı Avrupa ülkelerinin Grönland'e asker gönderme planının, Trump'ın kararını etkilemeyeceğini de sözlerine ekledi.

Trump'ın Grönland söylemleri

ABD Başkanı Donald Trump, ABD'nin "ulusal güvenlik amacıyla Grönland'a ihtiyacı olduğunu" ve bunun "inşa edilen Altın Kubbe için hayati önem taşıdığını" ifade etmişti.

Washington'da bir araya gelen ABD, Danimarka ve Grönland Dışişleri bakanlarının görüşmesi sonrasında da temel anlaşmazlıkların devam ettiği belirtilmiş, ABD'nin Grönland'ı "ele geçirme arzusunun açık" olduğu kaydedilmişti.

Danimarka'ya bağlı özerk bölge olan Grönland, daha önce ABD tarafından gelen ve egemenliğin devredilmesini de içeren yaklaşımları reddetmişti.

ABD Danimarka Beyaz Saray Grönland
