AA 15.01.2026 23:14

İran’da bulunan Türk vatandaşlarına dikkatli olmaları çağrısı

Türkiye'nin Tahran Büyükelçiliği, İran’da bulunan Türk vatandaşlarına dikkatli olmaları yönünde çağrıda bulundu.

İran’da bulunan Türk vatandaşlarına dikkatli olmaları çağrısı

Tahran Büyükelçiliği, sosyal medyadan yaptığı duyuruda, İran’a seyahat edecek ve hali hazırda İran’da bulunan Türk vatandaşlarını güvenlikleri hususunda dikkatli olmaya davet etti.

Duyuruda, “İran’a seyahat etmeyi planlayan vatandaşlarımızın, son dönemde yaşanan gelişmeleri dikkate alarak hareket etmelerinde; İran’da bulunan vatandaşlarımızın ise güvenlikleri hususunda dikkatli olmalarında ve gelişmelere dair olabilecek duyuruları, Bakanlığımız ve İran’daki temsilciliklerimizin resmi internet sitelerinden/sosyal medya hesaplarından takip etmelerinde yarar görülmektedir.” ifadeleri yer aldı.

Büyükelçilik ayrıca, olası acil durumlarda Konsolosluk çağrı merkezine ve İran’daki temsilciliklere 7 gün 24 saat ulaşılmasının mümkün olduğunu belirtti.

İran'daki gösteriler

İran’da 28 Aralık 2025’te yerel para biriminin döviz karşısında hızla değer kaybetmesi ve ekonomik sıkıntıların derinleşmesi nedeniyle Tahran Büyük Çarşı’da esnafın öncülüğünde başlayan gösteriler ülke geneline yayılmıştı.

Başkent Tahran'da 8 Ocak'ta şiddetlenen protestolar sırasında çıkan olaylar sonrasında ülke yönetimi internet erişimini engellemişti.

İranlı yetkililerden olaylarda ölen ya da yaralananların toplam sayısına ilişkin şu ana kadar açıklama yapılmazken ABD merkezli İran İnsan Hakları Aktivistleri Haber Ajansı (HRANA), gösterilerde çıkan olaylarda 2 bin 615 kişinin hayatını kaybettiğini, 18 bin 470 kişinin gözaltına alındığını duyurmuştu.

OKUMA LİSTESİ