Çok Bulutlu 3.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
AA 16.01.2026 00:43

16 mülki idare amiri birinci sınıf mülki idare amirliğine yükseltildi

İçişleri Bakanlığı tarafından 16 mülki idare amirinin birinci sınıf mülki idare amirliğine yükseltilmesine ilişkin karar, Resmi Gazete'de yayımlandı.

16 mülki idare amiri birinci sınıf mülki idare amirliğine yükseltildi
[Fotograf: AA]

Söz konusu karar ile Personel Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Abdulkadir Çelik, Haliliye Kaymakamı Muhammed Serkan Şahin, Mülkiye Müfettişi Mehmet Tunç, Kocaali Kaymakamı Haluk Koç, Akyazı Kaymakamı Mustafa İkbal Eşki, Bağlar Kaymakamı Necdet Özdemir, İller İdaresi Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Asım Solak, Defne Kaymakamı Oğuz Cem Murat, Urla Kaymakamı Mustafa Gözlet, Foça Kaymakamı İhsan Emre Aydın, Göç İdaresi Başkanlığı Daire Başkanı Nazlı Demir, Hukuk Müşaviri Ertuğrul Örnek, Afyonkarahisar Vali Yardımcısı İhsan Ayrancı, Seydişehir Kaymakamı Mustafa Hamit Kıyıcı, İller İdaresi Genel Müdürlüğü Daire Başkanı İdris Arslan, Sarayköy Kaymakamı İsmail Pendik birinci sınıf mülki idare amirliğine yükseltildi.

ETİKETLER
Resmi Gazete İçişleri Bakanlığı
Sıradaki Haber
Cevdet Yılmaz: Bizim için KKTC'nin egemen eşitliği ve kalkınması milli bir davadır
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
01:43
Ordu'nun bazı ilçelerinde eğitime ara verildi
01:19
Venezuelalı muhalif lider Machado, Nobel Barış Ödülü'nü Trump'a sundu
00:49
Cevdet Yılmaz: Bizim için KKTC'nin egemen eşitliği ve kalkınması milli bir davadır
23:41
BM: Gazze'de 60 milyon tondan fazla moloz var ve bunları temizlemek 7 yıldan fazla sürer
23:18
DMM'den "500 Bin Sosyal Konut Projesi" için dolandırıcılık uyarısı
23:16
İran’da bulunan Türk vatandaşlarına dikkatli olmaları çağrısı
Sinop'ta kar yağışı toprak kaymasına neden oldu
Sinop'ta kar yağışı toprak kaymasına neden oldu
FOTO FOKUS
Şehit edilen Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde'nin hayatı
Şehit edilen Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde'nin hayatı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ