AA 15.01.2026 22:35

DMM, Türkiye ve Irak arasındaki uçuşların durdurulduğu iddialarını yalanladı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), Türkiye ve Irak arasındaki uçuşların durdurulduğu iddialarını yalanladı.

DMM, Türkiye ve Irak arasındaki uçuşların durdurulduğu iddialarını yalanladı

DMM'nin NSosyal'deki hesabından yapılan açıklamada, Türkiye ve Irak arasındaki tüm uçuşların durdurulduğunu iddia eden paylaşımların asılsız olduğu belirtildi.

Açıklamada, "İki ülke arasındaki uçuşlar güncel planlamalara uygun olarak devam etmektedir. Dezenformasyon barındıran art niyetli içeriklerin dikkate alınmaması, sadece yetkili resmi merciler tarafından yapılan açıklamaların takip edilmesi kamuoyundan önemle rica olunur." ifadelerine yer verildi.

THY'den açıklama

THY'den yapılan açıklamada, bazı sosyal medya ve internet haber mecralarında, "Erbil uçuşlarının süresiz olarak durdurulduğuna" ilişkin gerçeği yansıtmayan paylaşımların yer aldığı belirtildi.

Bu iddiaların gerçeği yansıtmadığı kaydedilen açıklamada, "İran hava sahasının kapalı olduğu zaman diliminde, Bağdat seferlerimiz operasyonel zorunluluklar doğrultusunda gündüz saatlerine kaydırılmış, seferler icra edilmeye devam etmektedir. Erbil, Süleymaniye ve Basra seferlerimiz ise tarifeye uygun şekilde gerçekleştirilmeye devam etmektedir." ifadelerine yer verildi.

Dezenformasyon Dezenformasyonla Mücadele Merkezi İletişim Başkanlığı THY Irak
