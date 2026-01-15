Sosyal medyada suç örgütlerini öven 325 şüpheli yakalandı

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Türkiye genelinde suç ve suçlularla mücadele kapsamında bugün öperasyon düzenlendiğini belirtti.

Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Başkanlığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlükleri KOM Şube Müdürlüklerince yürütülen çalışmalar neticesinde, sosyal medya platformlarını suç faaliyetleri için kullanan şahıslar mercek altına alındı.

Ülkemiz genelinde, sosyal medya platformları üzerinden suç örgütlerini övücü/silahlı paylaşım yapan şahıslara yönelik bugün düzenlenen operasyonlarımızda 325 şüpheliyi yakaladık ❗️



Cumhuriyet Başsavcılıklarımız ile EGM KOM Başkanlığımız koordinesinde; İl Emniyet Müdürlükleri KOM… pic.twitter.com/RTEGKguNUv — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) January 15, 2026

Suç örgütlerinin "sosyal medya" stratejisi deşifre edildi

Yakalanan şüphelilerin; sosyal medya hesapları üzerinden suç ve suçluyu övücü, tehdit, hakaret ve örgüt propagandası içerikli paylaşımlar yaptıkları tespit edildi. Yapılan incelemelerde, şüphelilerin sosyal medyayı; örgütsel faaliyetleri duyurma, suç örgütleri arasındaki husumet ve rekabeti dijital mecralara taşıma ve örgüte yeni eleman kazandırma aracı olarak kullandıkları belirlendi.

Söz konusu şüpheliler hakkında Cumhuriyet Başsavcılıklarınca adli soruşturma başlatıldı. Çok sayıda silah ele geçirildi Operasyonlar kapsamında yapılan aramalarda, suç faaliyetlerinde kullanıldığı değerlendirilen; 41 adet ruhsatsız tabanca, 36 adet av tüfeği, 25 adet kurusıkıdan çevrilme tabanca, 1 adet AK-47 uzun namlulu tüfek ele geçirildi.

"Mücadelemiz kararlılıkla devam edecek"

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, operasyona ilişkin değerlendirmesinde, "Ülkemizin her bölgesinde huzuru ve istikrarı sağlamak için suç ve suçlularla mücadelemize kararlılıkla devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.