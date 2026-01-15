Çok Bulutlu 3.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
TRT Haber 15.01.2026 17:42

Sosyal medyada suç örgütlerini öven 325 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya üzerinden suç örgütlerini övücü ve silahlı paylaşım yapanlara yönelik düzenlenen operasyonlarda 325 şüphelinin yakalandığını, çok sayıda ruhsatsız silahın ele geçirildiğini bildirdi.

Sosyal medyada suç örgütlerini öven 325 şüpheli yakalandı

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Türkiye genelinde suç ve suçlularla mücadele kapsamında bugün öperasyon düzenlendiğini belirtti.

Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Başkanlığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlükleri KOM Şube Müdürlüklerince yürütülen çalışmalar neticesinde, sosyal medya platformlarını suç faaliyetleri için kullanan şahıslar mercek altına alındı.

 

Suç örgütlerinin "sosyal medya" stratejisi deşifre edildi

Yakalanan şüphelilerin; sosyal medya hesapları üzerinden suç ve suçluyu övücü, tehdit, hakaret ve örgüt propagandası içerikli paylaşımlar yaptıkları tespit edildi. Yapılan incelemelerde, şüphelilerin sosyal medyayı; örgütsel faaliyetleri duyurma, suç örgütleri arasındaki husumet ve rekabeti dijital mecralara taşıma ve örgüte yeni eleman kazandırma aracı olarak kullandıkları belirlendi.

Söz konusu şüpheliler hakkında Cumhuriyet Başsavcılıklarınca adli soruşturma başlatıldı. Çok sayıda silah ele geçirildi Operasyonlar kapsamında yapılan aramalarda, suç faaliyetlerinde kullanıldığı değerlendirilen; 41 adet ruhsatsız tabanca, 36 adet av tüfeği, 25 adet kurusıkıdan çevrilme tabanca, 1 adet AK-47 uzun namlulu tüfek ele geçirildi.

"Mücadelemiz kararlılıkla devam edecek"

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, operasyona ilişkin değerlendirmesinde, "Ülkemizin her bölgesinde huzuru ve istikrarı sağlamak için suç ve suçlularla mücadelemize kararlılıkla devam ediyoruz." ifadelerini kullandı. 

ETİKETLER
Ali Yerlikaya İçişleri Bakanlığı Sosyal Medya Suç Örgütü
Sıradaki Haber
Ömer Çelik'ten CHP'ye tepki: Saldırganlık bir siyaset biçimi değildir
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
17:43
Hollanda, Grönland’da yürütülecek çok uluslu keşif çalışmalarına katılacak
17:39
Ömer Çelik'ten CHP'ye tepki: Saldırganlık bir siyaset biçimi değildir
17:41
Avustralya'da 16 yaş altına sosyal medya yasağı: Yaklaşık 4,7 milyon hesap kapatıldı
17:19
Bakan Yerlikaya'dan jandarmaya yönelik hakarete tepki
18:05
En düşük emekli aylığına yönelik düzenleme Komisyon'da kabul edildi
17:18
Gazze'de ateşkes anlaşmasının ikinci aşamasındaki 6 temel madde
Sinop'ta kar yağışı toprak kaymasına neden oldu
Sinop'ta kar yağışı toprak kaymasına neden oldu
FOTO FOKUS
Şehit edilen Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde'nin hayatı
Şehit edilen Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde'nin hayatı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ