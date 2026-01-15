Çok Bulutlu 3.4ºC Ankara
Gündem
TRT Haber 15.01.2026 17:14

En düşük emekli aylığına yönelik düzenleme Komisyon'da kabul edildi

En düşük emekli aylığının 20 bin liraya çıkarılmasını öngören düzenleme, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi.

En düşük emekli aylığına yönelik düzenleme Komisyon'da kabul edildi

AK Parti milletvekillerinin imzasını taşıyan ve en düşük emekli aylığının artırılmasını da içeren Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede (KHK) Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Başkanlığı'na sunuldu.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülen teklifin kabul edilen 5. Maddesi'ne göre, yaşlılık, malullük ve ölüm aylığı ödenenlere ve hak sahiplerine dosya bazında 16 bin 881 lira olarak öngörülen aylık asgari ödeme tutarı, 2026 ocak ayı ödeme döneminden itibaren 20 bin liraya yükseltiliyor.

Emekli TBMM Komisyonları
İletişim Başkanı Duran: TRT Genç yeni atılan adımların çok değerli bir örneği oldu
