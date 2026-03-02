Açık 8.7ºC Ankara
Gündem
TRT Haber 02.03.2026 19:28

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Rutte ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, NATO'nun gündemindeki hususlar, bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı.



İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, NATO'nun gündemindeki hususlar, bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı.

Görüşmede, Türkiye'nin bölgedeki çatışmalı süreci hassas bir şekilde takip ettiğini, kalıcı ve sürdürülebilir barış için diplomasiye fırsat verilmesinin önemli olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara'da düzenlenecek NATO Liderler Zirvesi ile ilgili hazırlıkların sürdüğünü, Türkiye'nin zirveye layıkıyla ev sahipliği yapacağını ifade etti.

Görüşmede, NATO Genel Sekreteri Rutte de NATO olarak 360 derece bakış açısıyla müttefiklerin güvenliğinin teminine katkı sunmaya devam edeceklerini kaydetti.

