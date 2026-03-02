Açık 6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 02.03.2026 20:42

Katar: İran’dan gelen iki SU-24 uçağı, 7 balistik füze ve 5 İHA'yı düşürdük

Katar Savunma Bakanlığı, İran’dan gelen iki SU-24 savaş uçağının Katar Emiri Hava Kuvvetleri tarafından düşürüldüğünü, ayrıca hava savunma sistemleri tarafından 7 balistik füze ile 5 insansız hava aracının (İHA) etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Katar: İran’dan gelen iki SU-24 uçağı, 7 balistik füze ve 5 İHA'yı düşürdük
[Fotoğraf: AFP (Arşiv)]

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, saldırı girişiminin tespit edilmesinin hemen ardından operasyon planı doğrultusunda gerekli karşılığın verildiği belirtildi.

Açıklamada, İran’dan geldiği ifade edilen iki SU-24 tipi uçağın düşürüldüğü, hava savunma sistemleri aracılığıyla 7 balistik füzenin hedeflerine ulaşmadan imha edildiği kaydedildi.

Ayrıca Katar Emiri Hava Kuvvetleri ile Katar Emiri Deniz Kuvvetleri tarafından 5 İHA’nın da etkisiz hale getirildiği aktarıldı.

Söz konusu hava unsurlarının ülke genelinde çeşitli bölgeleri hedef aldığı ifade edilen açıklamada, tüm füzelerin hedeflerine ulaşmadan önce düşürüldüğü vurgulandı.

Savunma Bakanlığı, Katar Silahlı Kuvvetleri’nin ülkenin egemenliğini ve topraklarını korumaya yönelik tam kapasite ve hazırlığa sahip olduğunu belirterek herhangi bir dış tehdide karşı kararlılıkla karşılık verileceğini bildirdi.

Açıklamada ayrıca vatandaşlar, ülkede yaşayanlar ve ziyaretçilere sakin olmaları, güvenlik makamlarının talimatlarına uymaları, söylentilere itibar etmemeleri ve yalnızca resmi kanallardan yapılan açıklamaları dikkate almaları çağrısında bulunuldu.

ETİKETLER
Katar İran
Sıradaki Haber
İsrail, 2 günde İran'daki 600 noktaya 2 bin 500 bombayla saldırdı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
21:45
İran Devrim Muhafızları Ordusu: Bahreyn, BAE ve Kuveyt'te ABD üsleri vuruldu
21:42
Trump, İran'a yönelik saldırılarının "4-5 haftadan daha uzun" sürebileceğini söyledi
21:34
"Casperlar" suç örgütü üyesi 10 şüpheliye tutuklama talebi
21:38
Avrupa gaz fiyatları günü yüzde 35,5 artışla kapattı
21:32
Pezeşkiyan'dan ABD-İsrail'in hastane ve okullara saldırılarına tepki
21:27
Lübnan: İsrail'in saldırılarında can kaybı 51'e yükseldi
İsrail'in saldırıları sonrası Lübnan'da göç başladı
İsrail'in saldırıları sonrası Lübnan'da göç başladı
FOTO FOKUS
CHP'den ABD ve İsrail'e tepki
CHP'den ABD ve İsrail'e tepki
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ