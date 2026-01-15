Çok Bulutlu 3.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
AA 15.01.2026 17:18

Bakan Yerlikaya'dan jandarmaya yönelik hakarete tepki

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Marmara Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi'nde jandarmaya yönelik hakarete ilişkin, "Ettiğiniz hakaretlerin bedelini elbette hem milletimizin vicdanı hem de hukuk önünde ödeyeceksiniz." ifadesini kullandı.

Bakan Yerlikaya'dan jandarmaya yönelik hakarete tepki

Bakan Yerlikaya, NSosyal hesabından Marmara Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi'nde jandarma personeline hakaret edilmesiyle ilgili açıklamada bulundu.

Jandarmanın vatan için fedakarca görev yaptığını vurgulayan Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Hadsizce jandarmamıza hakaret eden CHP milletvekili ve yanındaki şahıs. Siz, vatanımız için canından geçen, gece gündüz demeden fedakarca görev yapan jandarmamızı sahipsiz mi sanıyorsunuz? Arkasında milletimizin duası olan o vatan evlatlarını yalnız mı sanıyorsunuz? O asil üniformayı taşıyan jandarmamızın şerefine hangi cüretle dil uzatırsınız? Hangi cüretle İsrail askerleriyle kıyaslarsınız? Ettiğiniz hakaretlerin bedelini elbette hem milletimizin vicdanı hem de hukuk önünde ödeyeceksiniz. Ne kadar saklasanız da içinizdeki kötülük dışarı vuruyor. Çünkü insanın dili kalbinde olanın tercümanıdır."

ETİKETLER
İçişleri Bakanlığı Ali Yerlikaya CHP
Sıradaki Haber
En düşük emekli aylığına yönelik düzenleme Komisyon'da kabul edildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
17:48
Sosyal medyada suç örgütlerini öven 325 şüpheli yakalandı
17:43
Hollanda, Grönland’da yürütülecek çok uluslu keşif çalışmalarına katılacak
17:39
Ömer Çelik'ten CHP'ye tepki: Saldırganlık bir siyaset biçimi değildir
17:41
Avustralya'da 16 yaş altına sosyal medya yasağı: Yaklaşık 4,7 milyon hesap kapatıldı
18:05
En düşük emekli aylığına yönelik düzenleme Komisyon'da kabul edildi
17:18
Gazze'de ateşkes anlaşmasının ikinci aşamasındaki 6 temel madde
Sinop'ta kar yağışı toprak kaymasına neden oldu
Sinop'ta kar yağışı toprak kaymasına neden oldu
FOTO FOKUS
Şehit edilen Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde'nin hayatı
Şehit edilen Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde'nin hayatı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ