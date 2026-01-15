Ömer Çelik'ten CHP'ye tepki: Saldırganlık bir siyaset biçimi değildir

AK Parti Sözcüsü Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, CHP yöneticilerinin son dönemdeki söylemlerine yönelik eleştirilerde bulundu.

CHP yönetiminin sistematik bir şekilde yargı mensuplarını ve güvenlik güçlerini hedef aldığını belirterek, bu yaklaşımın kabul edilemez olduğunu vurguladı. Yapılan açıklamaları "çirkin davranış ve sözler" olarak niteleyen Çelik, bu tutumu kınadıklarını ifade etti.

"Hakaret ve hedef gösterme siyaset değildir"

Eleştiri ile saldırganlık arasındaki çizgiye dikkati çeken Çelik, şu değerlendirmelerde bulundu

Eleştiri siyasetin konusudur ama hakaret ve hedef gösterme siyaset değil, saldırganlıktır. “Saldırganlık” bir siyaset biçimi ya da muhalefet tarzı değildir. Bu şekilde hareket edenlere cevapları siyaset ve hukuk yoluyla muhakkak verilecektir.