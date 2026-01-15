Çok Bulutlu 3.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
TRT Haber 15.01.2026 17:35

Ömer Çelik'ten CHP'ye tepki: Saldırganlık bir siyaset biçimi değildir

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP yöneticilerinin yargı mensuplarını ve güvenlik güçlerini hedef alan açıklamalarına tepki göstererek, "Saldırganlık bir siyaset biçimi ya da muhalefet tarzı değildir. Bu şekilde hareket edenlere cevapları siyaset ve hukuk yoluyla muhakkak verilecektir" dedi.

Ömer Çelik'ten CHP'ye tepki: Saldırganlık bir siyaset biçimi değildir
[Fotograf: AA]

AK Parti Sözcüsü Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, CHP yöneticilerinin son dönemdeki söylemlerine yönelik eleştirilerde bulundu.

CHP yönetiminin sistematik bir şekilde yargı mensuplarını ve güvenlik güçlerini hedef aldığını belirterek, bu yaklaşımın kabul edilemez olduğunu vurguladı. Yapılan açıklamaları "çirkin davranış ve sözler" olarak niteleyen Çelik, bu tutumu kınadıklarını ifade etti.

"Hakaret ve hedef gösterme siyaset değildir"

Eleştiri ile saldırganlık arasındaki çizgiye dikkati çeken Çelik, şu değerlendirmelerde bulundu

Eleştiri siyasetin konusudur ama hakaret ve hedef gösterme siyaset değil, saldırganlıktır. “Saldırganlık” bir siyaset biçimi ya da muhalefet tarzı değildir. Bu şekilde hareket edenlere cevapları siyaset ve hukuk yoluyla muhakkak verilecektir.

ETİKETLER
Ömer Çelik CHP
Sıradaki Haber
Bakan Yerlikaya'dan jandarmaya yönelik hakarete tepki
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
17:48
Sosyal medyada suç örgütlerini öven 325 şüpheli yakalandı
17:43
Hollanda, Grönland’da yürütülecek çok uluslu keşif çalışmalarına katılacak
17:41
Avustralya'da 16 yaş altına sosyal medya yasağı: Yaklaşık 4,7 milyon hesap kapatıldı
17:19
Bakan Yerlikaya'dan jandarmaya yönelik hakarete tepki
18:05
En düşük emekli aylığına yönelik düzenleme Komisyon'da kabul edildi
17:18
Gazze'de ateşkes anlaşmasının ikinci aşamasındaki 6 temel madde
Sinop'ta kar yağışı toprak kaymasına neden oldu
Sinop'ta kar yağışı toprak kaymasına neden oldu
FOTO FOKUS
Şehit edilen Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde'nin hayatı
Şehit edilen Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde'nin hayatı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ