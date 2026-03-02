Duman 7.6ºC Ankara
AA 02.03.2026 11:29

İran'ın Doğu Azerbaycan eyaletine düzenlenen ABD-İsrail saldırılarında 27 sivil öldü

ABD ve İsrail'in İran'a düzenlediği saldırılarda Doğu Azerbaycan eyaletinde şu ana kadar 27 sivilin hayatını kaybettiği bildirildi.

İran'ın Doğu Azerbaycan eyaletine düzenlenen ABD-İsrail saldırılarında 27 sivil öldü

İran'ın Doğu Azerbaycan eyaletine düzenlenen ABD-İsrail saldırılarında 27 sivil öldü


İSTANBUL (AA) - ABD ve İsrail'in İran'a düzenlediği saldırılarda Doğu Azerbaycan eyaletinde şu ana kadar 27 sivilin hayatını kaybettiği bildirildi.

Tesnim Haber Ajansına göre, Doğu Azerbaycan Eyaleti Afet Yönetimi Genel Müdürü Mecid Ferşi konuya ilişkin bilgi verdi.

Ferşi, "Son 2 gün içinde, Tebriz, Serab, Merage ve Şebester ilçelerindeki çeşitli noktalara düzenlenen saldırılarda 27 sivil yaşamını yitirdi." dedi.

İranlı yetkili, bunlardan 15'inin dün Merage'ye yapılan saldırıda öldüğünü kaydetti.

Öte yandan Senendeç'e düzenlenen hava saldırısında da 2 kişinin öldüğü belirtildi.

Bugün ise başkent Tahran, Kerec, Urumiye ve ülkenin turistik adası Kiş'te patlama seslerinin duyulduğu ifade edildi.

ETİKETLER
ABD İran İsrail
