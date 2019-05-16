Suriye’de Beşşar Esed rejimine bağlı güçlerin, Dera kentinin El-Sanmin ilçesinde eski Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) komutanını gözaltına almaya çalışması ile çatışma çıktı. Yerel kaynaklar, çatışmalarda 3 Esed rejimi askerinin öldürüldüğünü söyledi.

Yerel kaynaklar olayı şöyle anlattı:

"Sivil elbise giymiş Esed militanları kente gelerek eski ÖSO komutanını gözaltına almaya çalıştı ancak kendisi evde olmadığından kardeşini gözaltına almaya çalıştı. Bunun üzerine aralarında çatışma çıktı."

Kaynaklar, çatışmanın yaşandığı kentte gerginliğin hala devam ettiğini belirtiyor.

Dera geçtiğimiz yıl Esed rejiminin eline geçti

Ülkenin güneyindeki Dera kenti, geçtiğimiz yıl Esed rejimi kontrolüne girmişti.

Rejim ve muhaliflerin vardığı mutabakat sonucu, rejimle uzlaşan muhaliflerin silah bırakarak kentte yaşamasına izin verilmişti.

Esed rejimi ile uzlaşamayan binlerce kişi ise göç etmek zorunda kalmıştı.

Kaynak: Smart News