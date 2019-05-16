Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Enver Gargaş gazetecilere yaptığı açıklamada, Libya’da Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) saflarında savaşanların, Birleşmiş Milletler (BM) tarafından yaptırım uygulanan kişilerden oluştuğunu iddia etti.

Gargaş, Libya’nın başkenti Trablus’a insansız hava araçları (İHA) ile düzenlenen saldırılara ülkesinin destek verdiği iddialarını görmezden gelerek, sorunun askeri bir çözümü olmadığını savundu.

Trablus'a İHA saldırısı BAE'yi işaret ediyor

Geçtiğimiz hafta Fransız haber ajansı AFP, Birleşmiş Milletler uzmanlarının, Birleşik Arap Emirlikleri’nin Libya’daki askeri çatışmaya katılmış olabileceğini araştırdıkları gizli bir rapora ulaştığını duyurmuştu.

AFP’nin ulaştığı raporda, Libya’nın başkenti Trablus’a Çin yapımı insansız hava aracı (İHA) ile füze saldırısı düzenlendiği ve Çin yapımı İHA’yı bölgede yalnızca BAE ordusunun kullandığına dikkat çekiliyor.

Rapora göre BM uzmanları, füze parçalarının fotoğraflarını inceledikten sonra, 19-20 Nisan tarihlerinde Trablus’un güney bölgelerine atılan füzelerin daha önce Libya’da hiç kullanılmamış olan havadan karaya fırlatılan Blue Arrow olduğunu saptıyor.

Yalnızca Çin, BAE ve Kazakistan kullanıyor

Söz konusu füzeler yalnızca Çin, BAE ve Kazakistan tarafından kullanılırken, füzeler sadece Çin yapımı Wing Loong insansız hava aracı tarafından atılabiliyor.

Raporda ayrıca BM uzmanlarının, Çin’in Wing Loong insansız hava aracını Libya’da General Halife Hafter güçler veya Hafter’i destekleyen üçüncü bir tarafın da kullanmış olabileceği ihtimali üzerinde durdukları belirtiliyor.

Ancak rapora göre, Libya bu füzeleri doğrudan üretici firma ya da Çin’den tedarik etmedi.

Hava saldırılarında BAE ve Mısır şüphesi

Öte yandan Libyalı askeri kaynaklar, General Halife Hafter'in elinde eski Libya lideri Muammer Kaddafi döneminden kalma eski Rus savaş uçakları bulunduğunu belirterek, Hafter güçlerinin gelişmiş savaş uçağı ve helikopterlerden yoksun olduğuna dikkat çekiyor.

Mısır ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin, General Halife Hafter'in Libya'nın doğusunda giriştiği operasyonlara destek verdikleri biliniyor. ABD'li yetkililer, söz konusu iki ülkenin 2014 yılında Hafter'e bağlı güçlere destek vermek için hava saldırıları düzenlediklerini açıklamıştı.

Birleşmiş Milletler raporları, BAE ve Mısır'ın 2014 yılından beri Hafter güçlerine askeri malzeme, savaş uçağı ve helikopter sağladığını ortaya çıkarmıştı.

BM: BAE askeri hava üssü inşa etti

2017 yılında yayımlanan bir BM raporu da BAE'nin, Libya'nın doğusundaki Hadim bölgesinde askeri hava üssü inşa ettiğine işaret etmişti.

Birleşik Arap Emirlikleri, Fransa, Suudi Arabistan ve Mısır, 4 Nisan’da başkent Trablus’u Ulusal Mutabakat Hükümeti’nden almak için saldırı başlatan General Halife Hafter’in ana destekçileri olarak biliniyor.

Kaynak: AFP