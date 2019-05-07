Fransız haber ajansı AFP, Birleşmiş Milletler (BM) uzmanlarının, Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) Libya’daki askeri çatışmaya katılmış olabileceğini araştırdıkları gizli bir rapora ulaştığını duyurdu.

AFP’nin ulaştığı raporda, Libya’nın başkenti Trablus’a Çin yapımı insansız hava aracı (İHA) ile füze saldırısı düzenlendiği ve Çin yapımı İHA’yı bölgede yalnızca BAE ordusunun kullandığına dikkat çekildi.

Rapora göre BM uzmanları, füze parçalarının fotoğraflarını inceledikten sonra, 19-20 Nisan tarihlerinde Trablus’un güney bölgelerine atılan füzelerin daha önce Libya’da hiç kullanılmamış olan havadan karaya fırlatılan Blue Arrow olduğunu saptadı.

Yalnızca Çin, BAE ve Kazakistan tarafından kullanılıyor

Söz konusu füzeler yalnızca Çin, BAE ve Kazakistan tarafından kullanılırken, füzeler sadece Çin yapımı Wing Loong insansız hava aracı tarafından atılabiliyor.

Raporda ayrıca BM uzmanlarının, Çin’in Wing Loong insansız hava aracının Libya’da General Halife Hafter güçleri veya Hafter’i destekleyen üçüncü bir taraf tarafından da kullanılmış olabileceği ihtimali üzerinde de durdukları belirtildi.

Ancak rapora göre, Libya bu füzeleri doğrudan üretici firma ya da Çin’den tedarik etmedi.

Birleşik Arap Emirlikleri, Fransa, Suudi Arabistan ve Mısır, 4 Nisan’da başkent Trablus’u Ulusal Mutabakat Hükümeti’nden (UMH) almak için saldırı başlatan General Halife Hafter’in ana destekçileri olarak biliniyor.

Kaynak: AFP