Dünya

Tayland Kralı'nın taç giyme töreni için 300'den fazla drone havalandı

07 Mayıs 2019 Salı 10:03 - Son Güncelleme 07 Mayıs 2019 Salı 10:58

Tayland Kralı'nın taç giyme töreni, ilginç bir kutlama ile sona erdi. Havalanan 300'den fazla drone, kral için gökyüzünü süsledi.

Tayland Kralı'nın taç giyme töreni, Başkent Bangkok'ta görkemli bir kutlama ile son buldu. Cumartesi günü başlayan ve 3 gün süren törenlerin kapanışında her biri ışıklarla donatılan 300'den fazla drone havalandı, gökyüzünü rengarenk şekillerle süsledi. Işıklı drone'lar, Tayca yazı yazdı, figürler çizdi. Tayland'ı yöneten Çakri Hanedanlığı gökyüzüne resmedildi. Hanedanlığın 10'uncu Kralı Maha Vajiralongkorn geçen hafta, kendi özel koruma birliğinden Orgeneral Suthida ile evlenmişti. 2016 yılında tahta geçmesine rağmen Kral'ın taç giyme töreni evlilik duyurusundan 2 gün sonra yapıldı. Kaynak: TRT Haber Etiketler: tören Tayland taç kutlama Kral drone

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