Tayland Kralı'nın taç giyme töreni, Başkent Bangkok'ta görkemli bir kutlama ile son buldu.
Cumartesi günü başlayan ve 3 gün süren törenlerin kapanışında her biri ışıklarla donatılan 300'den fazla drone havalandı, gökyüzünü rengarenk şekillerle süsledi.
Işıklı drone'lar, Tayca yazı yazdı, figürler çizdi. Tayland'ı yöneten Çakri Hanedanlığı gökyüzüne resmedildi.
Hanedanlığın 10'uncu Kralı Maha Vajiralongkorn geçen hafta, kendi özel koruma birliğinden Orgeneral Suthida ile evlenmişti.
2016 yılında tahta geçmesine rağmen Kral'ın taç giyme töreni evlilik duyurusundan 2 gün sonra yapıldı.
Kaynak: TRT Haber