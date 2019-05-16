Sudan’da muhalif güçlerin çatı örgütü Özgürlük ve Değişim Bildirgesi Güçleri (ÖDBG), Askeri geçiş Konseyi’nin muhalefet ile görüşmeleri askıya almasının “üzücü bir karar” olduğunu duyurdu.

Sudan Askeri Geçiş Konseyi, başkent Hartum’da ordu karargahı önündeki göstericilerin üzerine ateş edilmesi üzerine muhalefet ile görüşmeleri 72 saat askıya aldığını açıklamıştı.

Askeri Geçiş Konseyi Başkanı Abdulfettah el-Burhan, bugün saat 01:00’da yaptığı açıklamada, muhalifleri gerilimi artırmama anlaşmasını çiğnemekle suçlayarak, görüşmelerin 72 saat askıya alındığını söylemişti.

Askeri Geçiş Konseyi Başkanı Abdulfettah el-Burhan, gösterilerin devam ettiği alanın dışında kalan bölgelerdeki barikatların kaldırılması ve silahlı kuvvetlere, polise ve Hızlı Destek Kuvvetler’i taciz ve provokasyonların durdurulmasını istemişti.

Öte yandan muhalifler, başkent Hartum’da güvenlik güçlerinin göstericileri gerçek mermilerle dağıtma girişimi sırasından en az 9 göstericinin öldürüldüğünü aktarmıştı.

Nihai anlaşmanın imzalanması bekleniyordu

Sudan'da Askeri Konsey ile muhalefetin çatı oluşumu Özgürlük ve Değişim Bildirgesi Güçleri önceki gece, geçiş sürecindeki devlet başkanlığı, parlamento ve kabinenin yapıları konusunda uzlaşmış, 3 yıllık geçiş sürecinin ardından genel seçimlere gidilmesi kararlaştırılmıştı. Bu gece ise tarafların nihai anlaşmayı imzalaması bekleniyordu.

ÖDBG, geçiş sürecinde sivillerin ağırlıkta olduğu bir devlet başkanlığı konseyi, geçici bir kabine ve parlamento kurulmasını talep ediyor, askerle geçici otoritenin yapısı ve temsil oranları konusunda anlaşamıyordu.

Sudan'da 19 Aralık'ta ekonomik kriz sebebiyle başlayan gösterilerin, hızla başkent Hartum ve ülke genelinde rejim karşıtlığına dönüşmesinin ardından ordunun 11 Nisan'da yönetime el koyduğunu açıklamasıyla 30 yıllık Ömer el-Beşir dönemi sona ermişti.

Binlerce Sudanlı, yönetimin sivillere devri ve eski rejimin tüm sembol isimleri ve kurumlarının tasfiyesi talebiyle 6 Nisan’dan bu yana başkentte ordunun ana karargahı önünde gösterilerini sürdürüyor.

Kaynak: Reuters