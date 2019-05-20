Bilim Teknoloji

Google Huawei ile yaptığı iş birliğini kısmen askıya aldı

20 Mayıs 2019 Pazartesi 06:01 - Son Güncelleme 20 Mayıs 2019 Pazartesi 06:19

Android İşletim Sistemi’nin geliştiricisi Google'ın, Çinli teknoloji şirketi Huawei ile yaptığı bazı işleri askıya aldığı iddia edildi.

Google şirketinin sözcüsü, ayrıntı vermeden, "Şirketin talimata uyduğunu ve etkilerini gözden geçirdiklerini" bildirdi. Kararla birlikte Huawei markalı cep telefonlarına yeni Android güncellemesi yapılamayacak. Çinli Huawei, teknolojisiyle ABD'yi sallıyor Reuters'a konuşan sözcüye göre, Huawei sadece Android'in genel sürümünü kullanabilecek. Huawei akıllı telefonlarından Play Store, Youtube, Gmail gibi tescilli Google uygulamalarına erişim sağlanamayacak. ABD ile Çin arasında Huawei'ye yaptırım krizi ABD Başkanı Donald Trump, Amerikan şirketlerinin ulusal güvenlik riski teşkil eden firmalara ait telekomünikasyon ekipmanlarını kullanmalarını yasaklayan kararnameyi imzalamıştı. Ticari kara listeye Huawei de eklenmişti. Kaynak: Reuters Etiketler: huawei Google çin android

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