Google şirketinin sözcüsü, ayrıntı vermeden, "Şirketin talimata uyduğunu ve etkilerini gözden geçirdiklerini" bildirdi. Kararla birlikte Huawei markalı cep telefonlarına yeni Android güncellemesi yapılamayacak.
Reuters'a konuşan sözcüye göre, Huawei sadece Android'in genel sürümünü kullanabilecek. Huawei akıllı telefonlarından Play Store, Youtube, Gmail gibi tescilli Google uygulamalarına erişim sağlanamayacak.
ABD Başkanı Donald Trump, Amerikan şirketlerinin ulusal güvenlik riski teşkil eden firmalara ait telekomünikasyon ekipmanlarını kullanmalarını yasaklayan kararnameyi imzalamıştı. Ticari kara listeye Huawei de eklenmişti.
Kaynak: Reuters