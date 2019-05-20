Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, Beyoğlu Belediyesi ev sahipliğinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla düzenlenen "Beyoğlu Milli Teknoloji Buluşmaları" etkinliğine katıldı.

Bayraktar, havacılık tarihi hakkında bilgi vererek, gençlere yerli ve milli teknoloji üretiminin önemini anlattı.

İslam medeniyetinin dünyada gözünü göğe dikmiş ilk medeniyetlerden birisi olduğuna işaret eden Bayraktar, temel bilimler tarihinde Müslüman alimlerin büyük etkisinin olduğunu söyledi.

Teknolojide kırılım noktaları olduğunu ve bu noktaları "sörf dalgaları" olarak nitelendirdiğini ifade eden Bayraktar, dalganın gerisine düşmemek gerektiğini kaydetti.

"Türkiye, dünyadaki ilk üç uzay gücünden biri olabilirdi"

Bayraktar, Nuri Demirağ'ın, Vecihi Hürkuş'un çalışmaları yok edilmemiş olsa bugün çok farklı bir noktada olunacağına dikkati çekerek, 1950'lerde ülkedeki bütün çalışmaların yok edildiğini anımsattı.

1950'den önce teknolojik anlamda ciddi girişimler olduğunu hatırlatan Bayraktar, şunları söyledi:

"Nuri Demirağ dünyada havacılık daha yeni doğarken atılımlar yapıyor. Vecihi Hürkuş'tan o dönem dünyada hiç kimseden istenmeyen sertifikalar istiyorlar. Türkiye, eğer bu çalışmalar günümüze kadar uzatılacak olsaydı dünyadaki ilk 3 uzay gücünden biri olabilecekken, maalesef bu alanda geri kalmış oluyor."

Bayraktar, Türkiye'nin milli insansız hava araçlarına kadar, uçaklarını dışarıdan alan, en fazla monte eden bir ülke olduğunu belirterek, Türkiye'nin savunma sanayiinde millileşme hamlelerinden önce savunma ihtiyaçlarının yüzde 85'ini yurt dışından karşıladığını söyledi.

Geçmişte insansız hava araçlarının İsrail'den alındığını fakat Türkiye'nin bugün bu alanda en gelişmiş teknolojiye sahip dünyanın sayılı ülkesi haline geldiğini ifade eden Bayraktar, teknolojide millileşme ve bağımsızlaşmanın büyük önem taşıdığını belirtti.

"Teknolojide geri kalmanız hep geri kalacağınız anlamına gelmiyor"

Teknolojide kırılma noktaları olduğunu ve bu noktaların büyük önem taşıdığını dile getiren Selçuk Bayraktar, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İnsanoğlu sesin birkaç katında uçan uçaklar yapmayı ve uzaya çıkmayı başardı. Bütün bunlar 1900'lerin başında çıkan havacılık dalgasıyla mümkün oldu. Bu dalgayı kaçırdıysanız hep geride kalacaksınız diyemeyiz. Teknolojide kırılma anları kaçırılsa bile, yeni trendler, paradigma ve bakış açıları geliyor. Bu durum geçmişteki yatırımları ve birikimi atıl durumda bırakabiliyor.

Örneğin muharebe sahasındaki havacılıkta sesin birkaç katı hızında uçabilen, beşinci nesil insansız savaş uçağının üretilen en son insanlı savaş uçağı olacağı söyleniyor. Teknolojide bu şekilde kırılmanın yaşandığı yer bizim gibi ülkelere o yeni dalgayı yakalama şansı veriyor. Geri kalmanız hep geri kalacağınız anlamına gelmiyor. Yeter ki akıllı davranın ve yarının yarışına hazırlanın."

Teknoloji üretiminin de tek başına yeterli bir unsur olmadığına dikkati çeken Bayraktar, şöyle konuştu:

"Tüm savunma sanayiinde her şeyin içerisinde yazılım ve elektronik var. O elektronik ve yazılımları eğer siz yapmıyorsanız, bağımsız bir şekilde kullanmanız mümkün değil. Bunun yanında, üretmek de tek başına bir şey ifade etmiyor. Bırakın uçağı monte etmeyi, asıl olan katma değeri yüksek olan yazılım ve bilgi içeren tarafta. El gücünde, kol gücünde değil bilgi, tasarım, fikir içeren alanlarda."

"Satın alamadığımız teknolojileri şimdi çok gelişmiş ülkelere ihraç ediyoruz"

Terörler mücadelede insansız hava araçlarının etkili şekilde kullanıldığını ve bu araçların çok gelişmiş ülkelere ihraç edildiğini aktaran Bayraktar, eskiden havacılıkta satın alınan teknolojileri şimdi çok gelişmiş ülkelere ihraç ettiklerini vurguladı.

Bayraktar, kendi sınıfında en iyi insansız hava aracını yaptıklarını belirterek, şlu ifadeleri kullandı:

"Kendi sınıfında 12 metre genişliğinde dünyanın en iyi insansız hava aracını yaptık. Zeytindalı Harekatında silahlı insansız hava araçları kullanıldı. Daha öncesinde insansız hava araçları kullanılıyordu. Roketsan'ın bu araçlara uygun akıllı mühimmatı yapmasıyla beraber bu teknolojiye geçmiş olduk. Özellikle zorlu meteorolojik şartların olduğu Afrin operasyonunda aktif şekilde görev aldı."

Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız ise, yapay zeka, Endüstri 4.0 gibi yeni teknoloji alanlarının ülkenin geleceği için büyük önem taşıdığını belirterek, Selçuk Bayraktar'a programa katılımı nedeniyle teşekkür etti.

Bayraktar, konferansın ardından programa katılan gençlerle iftar yaptı.

Çok sayıda gencin katıldığı etkinlik, Bayraktar'ın iftar programı sonrası gençlerin merak ettiği soruları cevaplandırmasının ardından sonra erdi.

Kaynak: AA