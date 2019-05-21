ABD hükümeti Çinli telekom ekipmanı ve elektronik üreticisi Huawei'ye yönelik geçen hafta uygulanan ticaret kısıtlamalarını geçici olarak gevşetti.

ABD'nin bu adımı Huawei müşterileri için aksamaları en aza indirmeyi hedeflerken, Huawei kurucusu Ren Zhengfei ABD'nin adımına hazır oldukları için bu adımın çok az şey ifade ettiğini belirtti.

ABD Ticaret Bakanlığı Huawei'nin 19 Ağustos'a kadar mevcut ağları sürdürmesi ve mevcut Huawei marka telefonlara yazılım güncellemeleri sağlanabilmesi için Amerikan yapımı ürünler satın almasına izin verecek.

Ren CCTV ile yaptığı söyleşide kısıtlamaların geçici olarak gevşetilmesinin böyle bir senaryo için hazırlıklar yapan şirket için çok az anlam ifade ettiğini söyleyerek, "ABD hükümetinin adımları şirketimizin gücünü hafife alıyor." dedi.

ABD'nin yaptırım kararı

ABD Başkanı Donald Trump, Amerikan şirketlerinin ulusal güvenlik riski teşkil eden firmalara ait telekomünikasyon ekipmanlarını kullanmalarını yasaklayan kararnameyi imzalamıştı. Ticari kara listeye Huawei de eklenmişti.

Dün ise Android İşletim Sistemi’nin geliştiricisi Google'ın, Çinli teknoloji şirketi Huawei ile yaptığı bazı işleri askıya aldığı iddia edilmişti.

Kaynak: Reuters