"Ben görevde olduğum sürece, Çin asla süper güç olmayacak. Ticaret savaşından oldukça mutluyum. Ekonomimiz fantastik durumda, onlarınki değil.”

Bu sözler, Çin ile uzlaştığı ticaret savaşı ateşkesini "anlaşma bozulduğu için tek taraflı sona erdiren" ABD Başkanı Donald Trump'a ait.

Dünya ekonomisi ve küresel büyüme, geçtiğimiz yılın ilk çeyreğinden beri bu iki dev ekonomi arasında süren vergi savaşları nedeniyle tehdit altında.

İki ülkenin de uluslararası alanda faaliyet gösteren birçok şirketi, dünyanın geri kalanıyla birlikte vergi misillemelerinin bedelini ödemeye devam ediyor.

Ticaret savaşını başlatan adımlar Trump'ın 8 Mart 2018 tarihinde ithal çelik ve alüminyuma, sırasıyla yüzde 25 ve yüzde 10 ek gümrük vergisi getirileceğini duyurmasıyla başladı.

22 Mart'ta bazı ülkeler için bu tarifeler askıya alındı ancak Çin bu ülkeler içerisinde yer almadı.

Çin ise cevaben, ABD menşeli 128 ürüne yüzde 15 ile yüzde 25 arasında değişen tarifeler getirdi.

Karşılıklı misillemeler aylarca devam etti.

"Benim ‘vergi adam’ olduğumu hatırlayın"

Dünya ekonomisine ağır fatura çıkaran tarife savaşının ardından G20 Zirvesi’nde bir araya gelen Trump ve Şi Cinping, 90 günlük bir ateşkes konusunda mutabakata vardı.

Ancak mutabakat ardından Trump’ın “Anlaşma olmazsa benim ‘vergi adam’ olduğumu hatırlayın” uyarısı, krizin kolay kolay sona ermeyeceğini gösterdi.

Pekin ve Washington arasında başlayan müzakere turları devam ederken, ABD bu kez de Çin'in teknoloji devi Huawei'ye savaş açtı.

Huawei’in sahibi Rın Cıngfey’in kızı ve şirketin Mali İşler Direktörü (CFO) Mıng Vancou, ABD’nin İran’a yönelik yaptırımlarını delmek suçlamasıyla Kanada’nın Vancouver kentinde tutuklandı.

Pompeo ise gittiği her ülkede Huawei ile iş birliği yapan ülkelerle bilgi paylaşımını kesecekleri tehditlerinde bulundu.

Ticaret savaşında ikinci perde

Trump, Washington'daki üst düzey ticaret yetkilileri arasındaki iki günlük görüşmelerin yapıldığı sırada Çin'den ithal 200 milyar dolar değerinde ürüne yönelik yüzde 10 gümrük vergisinin yüzde 25'e yükseleceğini açıkladı.

Gerekçesi ise Çin'in anlaşmayı bozduğu iddiasıydı.

"Anlaşmayı ihlal ettiler. Bunu yapamazlar. Bu yüzden bedelini ödeyecekler. Eğer anlaşma yapmazsak, yılda 100 milyar dolardan fazla para almanın yanlış bir tarafı yok."

Çin Ticaret Bakanlığı internet sitesinde yaptığı açıklamada, "ABD gümrük vergisi önlemleri uygulanırsa, Çin tarafı gerekli önlemleri almak zorunda kalacak." dedi.

Dünyanın en büyük iki ekonomisi arasındaki ticaret savaşı, ateşkes öncesinde olduğu gibi uluslararası yeni bir krizin kapısını aralayarak, küresel büyümeyi yavaşlatabilir.

Kaynak: TRT Haber, ABD Nüfus Sayım Bürosu