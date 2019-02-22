Fox Bussines'a açıklama yapan ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, Doğu ve Orta Avrupa ülkelerinde sıklıkla tekrarladığı mesajını yineleyerek, ABD'nin Huawei teknolojilerini kullanan hiçbir ülkeyle iş birliği yapmayacağını ve bilgi paylaşmayacağını söyledi.

"ABD'nin bilgilerini tehlikeye atmayacağız"

Avrupa ülkelerinin, ABD'ye "Huawei yasaklarını geri çekme" çağrısını kabul etmeyeceklerini söyleyen Pompeo, "Huawei teknolojisini kullanmanın bilgi teknolojilerini nasıl riske attığını ve yasakların onları nasıl koruduğunu gittiğim ülkelerde anlattım. Biz ABD'nin bilgilerini tehlikeye atmayacağız." dedi.

Huawei krizi

Huawei'in Mali İşler Direktörü Mıng, İran'a yaptırımları deldiği iddialarıyla, ABD'nin talebi üzerine 1 Aralık'ta Kanada'da gözaltına alınmış ve çıktığı mahkemede kefaletle serbest bırakılmıştı.

ABD Adalet Bakanlığının açıklamasında ise, Huawei’ye kara para aklamak ve para transferi dolandırıcılığı gibi yaklaşık 20 ayrı suçlama yöneltilmişti. Şirket, bunun yanı sıra ABD’li T-Mobile’ın cep telefonlarının denenmesinde kullandığı bir robota dair bilgileri çalmakla da suçlanmıştı.

ABD de mahkemeler, uluslararası ilişkiler ve ticaret sınırlamalarıyla Çinli teknoloji devi Huawei üzerinde kurduğu baskıyı artırıyor.

Kaynak: Reuters