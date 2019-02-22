Finans gözlemcileri, geçtiğimiz gün bir İsveç televizyonunda yaptığı açıklamada, 2007-2015 yılları arasında İsveç merkezli Swedbank ile Danimarka merkezli Danske Bank'taki hesaplar arasında 40 milyar İsveç kronu (4.30 milyar $) değerinde bir para aktarımı olduğunu, bu aktarımın kara para aklama olayıyla ilgili olabileceğini söyledi.

İsveç Mali Denetleme Kurumu Genel Müdürü Erik Thedeen yaptığı açıklamada, ortaya atılan iddiaların çok ciddi olduğunu ve Estonyalı meslektaşlarıyla konuyla ilgili detaylı bir araştırma başlattıklarını söyledi.

Ne olmuştu?

Doğu Avrupa ülkesi Estonya'da Başsavcılık, Danimarka menşeli Danske Bank'ın ülkedeki şubesinde yaşandığı öne sürülen on milyarlarca euro değerindeki kara para aklama skandalıyla ilgili şüpheli 10 eski çalışanı gözaltına almıştı.

Estonya, Danimarka, İngiltere ve ABD'de yürütülen soruşturma çerçevesinde mercek altına alınan 2007 ile 2015 yılları arasında Danske Bank'ın Estonya şubesi üzerinden yaklaşık 200 milyar euro (229 milyar dolar) değerinde işlem gerçekleştirildiği açıklanmıştı.

Almanya'nın Deutsche Bank’ı da aranmıştı

Geçtiğimiz yılın kasım ayında da Almanya’nın en büyük bankalarından Deutsche Bank’ın Frankfurt merkezinde, Frankfurt savcılığı tarafından kara para aklama soruşturmasına yönelik arama yapılmıştı.

Aramanın, Danimarkalı Danske Bank’ın kara para aklama işleminde bazı Avrupalı bankaların yardımcı olduğu iddiasından sonra gelmesi dikkat çekmişti.

Kaynak: Reuters