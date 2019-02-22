Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkan Yardımcısı Frans Timmermans, 29 Mart'ta, İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden anlaşmasız bir şekilde ayrılma riskinin bu ay arttığını açıkladı.

Brüksel'deki bir konferans sırasında, İngiltere'nin planlanan tarihte AB'den çıkıp çıkmayacağı sorulan Timmermans, son birkaç haftadaki korkusunun "istemeseler bile çökebilecekleri" riskinin artması olduğunu söyledi.

Anlaşmasız ayrılık riskinin arttığını belirten Timmermans, İngilizlerin alternatiflerin ardında toplanmadıkça Brexit'in başarısız olacağını kaydetti.

Brexit düğümü

İngiltere'nin normal takvime göre 29 Mart'ta AB'den resmen ayrılmış olması gerekiyor.

Ancak Başbakan May, AB ile vardığı Brexit anlaşmasının 15 Ocak'ta parlamentoda ezici çoğunlukla reddedilmesinin ardından başlattığı yeniden müzakere sürecine de parlamentodan destek almayı başaramadı.

May'in Kuzey İrlanda sınırına dair tedbir maddesini değiştirmeye yönelik girişimine destek talep eden önerge de parlamentonun alt kanadı Avam Kamarasında reddedilmişti.

Kaynak: Reuters