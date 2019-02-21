Bloomberg'in İngiliz bakanlara yakın kaynaklara dayandırdığı habere göre, Brexit anlaşmasının kabul edilmemesi durumunda, 29 Mart'ta İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılması sürecini durdurmak için yaklaşık 15 İngiliz bakanın oy kullanabileceği belirtildi.

Habere göre, anlaşmasız Brexit karşıtı bakanlar, önümüzdeki hafta parlamentoda yapılacak oylamada, İngiltere Başbakanı Theresa May'e karşı oy kullanmaları durumunda, May tarafından kovulma tehlikesini göz önünde bulunduruyor.

Haberde ayrıca, bakanların herhangi bir Brexit anlaşmasının olmaması durumunda bir erteleme yapılmasını istediği de vurgulandı.

Brexit düğümü

İngiltere'nin normal takvime göre 29 Mart'ta AB'den resmen ayrılmış olması gerekiyor.

Ancak Başbakan May, AB ile vardığı Brexit anlaşmasının 15 Ocak'ta parlamentoda ezici çoğunlukla reddedilmesinin ardından başlattığı yeniden müzakere sürecine de parlamentodan destek almayı başaramamıştı.

May'in Kuzey İrlanda sınırıyla ilgili "tedbir maddesi"ni değiştirmeye yönelik girişimine destek talep eden önerge de parlamentonun alt kanadı Avam Kamarasında reddedilmişti.

Kaynak: Reuters