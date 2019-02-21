Panama Kanalı bölgesinde, deniz bitkileri fosilleri üzerinde araştırma yapan bir grup araştırmacı, Güney Amerika'nın en eski deniz memelisi kalıntısını buldu.

Paleobotanik araştırmacısı Steven Manchester, fosil yaprakları ve taşlaşmış odunları incelemek için, çalıştığı grup arkadaşlarından ayrılarak farklı bir bölgeye yöneldi.

Kanalın kenarında ortaya çıkan kemik kalıntılarını gören Manchester, ekip arkadaşlarıyla bölgede acil fosil arama çalışmaları başlattı.

20 milyon yıllık olduğu düşünülen kalıntı, Panama Kanalı'nın Pasifik bölgesinde bulunan ilk deniz memelisi fosili oldu.

Araştırmacılar, Omurgalı Paleontolojisi Dergisi'nde yayınlanan bir makalede, bulunan deniz ineğinin yaklaşık 15 metre uzunluğunda olduğunu, ancak küçük dişlerinin henüz yetişkinlik çağına ulaşmadığını gösterdiğini belirtti.

Kaynak: Independent