İngiliz işadamı Richard Branson'ın, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro’ya karşı Kolombiya sınırında yapılması planlanan konseri finanse edeceği açıklandı.

Pink Floyd'un kurucu ortağı Roger Waters ise sosyalist hükümeti zedelemenin ABD destekli bir çaba olduğunu söyleyerek, Branson’ın ABD’nin tuzağına düştüğünü söyledi.

"Venezuela’nın yeni bir Irak olmasını mı istiyorsunuz?"

Waters "yardım konseri" için, “Bunun Venezuela halkının ihtiyaçlarıyla bir ilgisi yok, demokrasiyle bir ilgisi yok, özgürlükle bir ilgisi yok, yardımla bir ilgisi yok. Gerçekten Venezuela’nın yeni bir Irak, Suriye ya da Libya olmasını mı istiyoruz? Ben istemiyorum. Ülkede kargaşa yok, cinayet yok, görünür diktatörlük yok.” dedi.

Venezuela'da iktidar ile muhalefet arasında konser yarışı

Venezuela'da Nicolas Maduro yönetimi, Juan Guaido'nun destekçisi İngiliz milyarder iş adamı Richard Branson'ın organize edeceği konsere karşı, bir konser düzenleyeceğini açıklamıştı.

Branson'ın konserine Genesis’in solisti Peter Gabriel’in yanı sıra Latin şarkıcılar Alejandro Sanz, Nacho ve Maluma’nın da katılması bekleniyor.

Venezuela krizi

Venezuela'da, çoğunluğu muhalefetin elindeki Ulusal Meclisin Başkanı Guaido, muhaliflerin mitinginde kendini "geçici devlet başkanı" ilan etmiş ve başta ABD olmak üzere Avustralya, Kanada, Kolombiya, Peru, Ekvador, Paraguay, Brezilya, Şili, Panama, Arjantin, Kosta Rika ve Guatemala gibi ülkeler tarafından tanınmıştı. Son olarak Avrupa Parlamentosu aynı yönde adım atmıştı.

Meksika, Türkiye, Rusya, İran, Küba, Çin ve Bolivya ise Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro hükümetine desteklerini yinelemiş, Maduro da gelişmeler üzerine ABD ile diplomatik ve politik ilişkileri kestiğini ancak ticari ilişkilerinin süreceğini açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela'ya asker göndermeyi seçeneklerden biri olarak göstermişti.

Kaynak: Guardian