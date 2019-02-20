İngiltere'deki Muhafazakar Partinin Avrupa Birliği (AB) destekçisi milletvekilleri, Heidi Allen, Anna Soubry ve Sarah Wollaston, parlamentodaki bağımsız bir gruba katılmak için istifa etti.

Milletvekilleri yaptıkları yazılı açıklamada, uzun süredir Muhafazakar Parti tarafından yürütülen Başbakan Theresa May'in AB'den ayrılma sürecindeki stratejisini eleştirdiklerini ve hükümetin Brexit sürecini korkunç bir şekilde yürütmeleri üzerine istifa ettiklerini belirtti.

Milletvekilleri ayrıca hükümeti, Brexit politikasında, parti içindeki sert Brexitçiler ile Kuzey İrlanda'nın aşırı sağ Demokratik Birlik Partisinin (DUP) "avucunda olmakla" eleştirdi.

İngiltere Başbakanı May ise yaptığı açıklamada, kendisinin Brexit politikası nedeniyle, Muhafazakar Partili 3 milletvekilinin istifa kararını üzüntüyle karşıladığını ifade etti. Ancak May, ülkesi için doğru şeyi yaptığını söyledi.

İşçi Partisinden istifalar gelmişti

İngiltere'de pazartesi günü de İşçi Partisindeki 7 milletvekilinden istifalar gelmişti.

İşçi Partisi milletvekilleri Chuka Umunna, Luciana Berger, Chris Leslie, Angela Smith, Mike Gapes, Gavin Shuker ve Ann Coffey, başkent Londra’da düzenledikleri basın toplantısında partilerinden istifa ettiklerini bildirmişti.

Milletvekillerinin istifa gerekçeleri arasında, partinin “Yahudi karşıtı” ve “aşırı sol” olduğu iddiası yer aldı.

Bağımsız Grup kalabalıklaşıyor

Parti yönetimini, Brexit politikası, "Yahudi karşıtlığı" ve "aşırı sol" olmakla eleştiren İşçi Partili 7 milletvekili istifa ederek Bağımsız Grup adı altında birleşmişti. Son istifalarla grubun sayısı 10'a yükselirken, bu oluşumun yeni bir merkez partiye dönüşebileceği belirtiliyor.

Bağımsız Grup'a İşçi Partisinden ve Muhafazakar Partiden yeni katılımlar olması da bekleniyor.

İngiltere'de geçen ay siyaset arenasına Brexit Partisi de katılmıştı. Eski Birleşik Krallık Bağımsızlık Partisi (UKIP) lideri Nigel Farage'ın bu partinin liderliği için adı geçiyor.

İngiltere'de yapılan araştırmalar, seçmenin geleneksel siyasi partilere bağlılığının azaldığını, Brexit’in ülkedeki temel siyasi mesele haline geldiğini ortaya koyuyor.

Brexit düğümü

İngiltere'nin normal takvime göre 29 Mart'ta AB'den resmen ayrılmış olması gerekiyor.

Ancak Başbakan May, AB ile vardığı Brexit anlaşmasının 15 Ocak'ta parlamentoda ezici çoğunlukla reddedilmesinin ardından başlattığı yeniden müzakere sürecine de parlamentodan destek almayı başaramamıştı.

May'in Kuzey İrlanda sınırıyla ilgili "tedbir maddesi"ni değiştirmeye yönelik girişimine destek talep eden önerge de parlamentonun alt kanadı Avam Kamarasında reddedilmişti.

Kaynak: Reuters, AA