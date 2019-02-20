Kopenhag Şehir Mahkemesinde görülen davada kararı okuyan Hakim Elisabeth Larsen, yaşları 19-24 arasında değişen 4 sanıktan 3'ünün 1'er yıl 9'ar ay, bir sanığın ise 1 yıl 6 ay hapisle cezalandırılmasına hükmedildiğini söyledi.

Larsen, sanıkların ayrıca Danimarka'dan sınır dışı edilmeleri yönünde oy birliği ile karar verildiğini belirtti. Sanıklara ülkeye 12 yıl boyunca girememe cezası verilirken, geçen yıl 26 Mart'tan bu yana tutuklu bulunan sanıkların tutukluluk hallerinin devamına hükmedildi.

Karara gerekçe olarak, sanıkların eylemde politik bir görüş çerçevesinde organize şekilde hareket edip Türkiye'nin Kopenhag Büyükelçiliğini yakmaya çalıştıkları aktarıldı.

Sanıkların, Türkiye'nin Kopenhag Büyükelçiliğine saldırmak için yanlarında 7 molotof kokteyli getirdikleri belirtilerek, atılan patlayıcılardan 2'sinin binanın camına çok yakın isabet ettiği, bunun da saldırganların elçiliği yakmaya teşebbüs ettiklerinin kanıtı olduğu vurgulandı.

Sanıkların avukatlarının karara itiraz etmesi bekleniyor.

Ne olmuştu?

Türkiye'nin, geçen yıl mart ayında Afrin'de Zeytin Dalı Harekatı ile huzuru sağlamasına tepki olarak eylem yapan terör örgütü YPG/PKK yanlısı 4 Suriye kökenli saldırgan, 19 Mart 2018'de sabaha karşı Türkiye'nin Kopenhag Büyükelçiliğine molotof kokteyliyle saldırmıştı.

Sanıkların 26 Mart'tan bu yana tutuklu yargılandığı dava, geçen aralıkta görülmeye başlanmıştı.

Kaynak: AA