İran İstihbarat Bakanı Mahmud Alevi, güvenliğin zedelenmesi için devrim karşıtı grupların çaba harcadıklarını ancak İran istihbarat servislerinin bu çabaların çoğunluğunu eyleme geçmeden önlediğini belirtti.

Terörist eylemlerin önüne geçilebilmesi için ülkenin üst düzey yetkililerine bazı öneriler yapıldığını ifade eden Alevi, bu önerilerin onaylanması durumunda teröristlerle mücadelenin daha farklı yöntemlerle yapılabileceğini dile getirdi.

İran'ın güneydoğusunda geçtiğimiz hafta, Devrim Muhafızları'nı taşıyan bir otobüsü hedef alan intihar saldırısında 27 asker hayatını kaybetmişti.

Kaynak: IRNA