Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, başkent Moskova’daki Gostiniy Dvor binasında gerçekleştirdiği yıllık Federal Meclis ile ulusa sesleniş konuşmasında ABD’ye yönelik açıklamalarda bulundu.

Putin, ABD'nin Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması INF'den çekilme kararının Rusya'ya karşı yapılan asılsız suçlamalara dayandığını söyledi. Füze konuşlandırma konusunda ilk adımı Rusya'nın atmayacağını belirten Putin, ABD'nin anlaşmayı ihlal ettiğini savundu.

Öte yandan ABD’nin tüm hamlelerine karşılık vereceklerini belirten Rus lider, "Rusya Avrupa’da orta menzilli nükleer silahlar konusunda olabilecek her türlü gelişmeye karşılık verecektir. Bununla birlikte Rusya sadece füzelerin konuşlandırıldığı ülkeleri değil bu kararın alındığı toprakların kendisini de hedef alacaktır." dedi.

Yeni silahlar geliştirmeye devam ettikleri mesajını da veren Rus lider, "İsterlerse füzelerimizin hızını ve menzilini ölçsünler." dedi.

Kaynak: Reuters, İHA