Brexit anlaşmasını parlamentodan geçirmek için bir yol arayan İngiltere Başbakanı Theresa May, bugün Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker ile Brüksel'de bir araya gelecek.

May ile AB arasında kasım ayında kabul edilen Brexit anlaşmasının parlamentoda reddedilmesinden sonra, AB ile İngiliz yetkililer arasında geçtiğimiz günlerde gerçekleşen görüşmelerde, bir atılım yapılmadı.

May'in sözcüsü, toplantının AB ile yürütülen anlaşma sürecinin “önemli” bir parçası olduğunu söylerken, bazı kaynaklar ise bu haftaki toplantıların İngiltere parlamentosundaki çıkmazı kırmanın somut bir yolunu bulmaktan uzak olduğunu belirtti.

Juncker ise, çıkış tarihinin Brexit müzakereleri için ertelenmesi talebine hiçbir AB üye ülkesinin karşı çıkmayacağını vurgulayarak, "Daha fazla zaman istemek için verilen herhangi bir karar, İngiltere'ye aittir. Böyle bir talepte bulunulsaydı, Avrupa'da kimse buna karşı çıkmazdı. Çıkışın ne kadar süreyle ertelenebileceğini soruyorsanız, aklımda herhangi bir zaman aralığı yok" demişti.

Brexit düğümü

İngiltere'nin normal takvime göre 29 Mart'ta AB'den resmen ayrılmış olması gerekiyor.

Ancak Başbakan May, AB ile vardığı Brexit anlaşmasının 15 Ocak'ta parlamentoda ezici çoğunlukla reddedilmesinin ardından başlattığı yeniden müzakere sürecine de parlamentodan destek almayı başaramamıştı.

May'in Kuzey İrlanda sınırıyla ilgili "tedbir maddesi"ni değiştirmeye yönelik girişimine destek talep eden önerge de parlamentonun alt kanadı Avam Kamarasında reddedilmişti.

Kaynak: Reuters