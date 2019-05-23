Trump yönetiminin yaptırımlarıyla Çin'de ABD karşıtlığı giderek yükseliyor. Bunun son örneği ise ülkede kısa sürede milyonlarca yorum ve beğeni alan Ticaret Savaşı şarkısı oldu.

Şarkı, emekli yapımcı ve söz yazarı Zhao Liangtian tarafından yazıldı ve Çinli müzik grubu Jiguang tarafından seslendirildi.

Şarkının müziği ise, 1960'lı yıllarda çekilen ve bir Çin kasabasının kendisini Japon işgalinden korumasını anlatan Tünel Savaşı filminin marşından uyarlandı.

Şarkının yazarı Zhao Liangtian, yaşanan durumun kendisine Tünel Savaşı'nı hatırlattığı için bu şarkıyı seçtiğini açıkladı.

Şarkı bir erkek korosunun seslendirdiği şu sözlerle başlıyor:

"Ticaret savaşı! Ticaret Savaşı! Çirkin mücadeleden korkma! Çirkin mücadeleden korkma! Pasifik Okyanusu üzerinde bir ticaret savaşı yaşanıyor!"

Kaynak: South China Morning, Daily Mail