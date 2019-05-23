Konuyla ilgili sosyal medyan açıklama yapan Pakistan ordu sözcüsü General Asıf Gafur, "Şahin-2 karadan karaya balistik füze deneme atışımız başarıyla sonuçlandı. Konvansiyonel ve nükleer başlık taşıyabilen füzenin menzili bin 500 kilometre. Şahin-2, Pakistan'ın ihtiyacı olan bölgesel istikrar için gerekli caydırıcı güce sahip" ifadelerini kullandı.

Successful training launch of surface to surface ballistic missile Shaheen-II conducted. Capable of carrying both conventional & nuclear warheads upto a range of 1500 KMs. Shaheen-II fully meets Pak’s strat needs towards maintenance of desired deterrence stability in the region. pic.twitter.com/I9t468wxnq — Maj Gen Asif Ghafoor (@OfficialDGISPR) 23 Mayıs 2019

Ordudan yapılan açıklamada ise, atışın Umman denizindeki hedefini başarıyla vurduğu, denemenin üst düzey ordu yetkililerince izlendiği belirtildi.

Pakistan Başbakanı İmran Han'ın, füzeyi üreten ve atışı başarıyla gerçekleştiren mühendis ve askerleri tebrik ettiği bilgisi de açıklamada yer aldı.

Pakistan geçen sene ve bu yılın ilk aylarında da uzun ile orta menzilli füze denemeleri yapmıştı. Yapılan denemelerde Şahin ve Ghauri tipi füzeler kullanılmıştı.

Kaynak: AA