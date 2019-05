Konuyla ilgili sosyal medyan açıklama yapan Pakistan ordu sözcüsü General Asıf Gafur, "Şahin-2 karadan karaya balistik füze deneme atışımız başarıyla sonuçlandı. Konvansiyonel ve nükleer başlık taşıyabilen füzenin menzili bin 500 kilometre. Şahin-2, Pakistan'ın ihtiyacı olan bölgesel istikrar için gerekli caydırıcı güce sahip" ifadelerini kullandı.

Successful training launch of surface to surface ballistic missile Shaheen-II conducted. Capable of carrying both conventional & nuclear warheads upto a range of 1500 KMs. Shaheen-II fully meets Pak’s strat needs towards maintenance of desired deterrence stability in the region. pic.twitter.com/I9t468wxnq