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TRT Haber 18.06.2025 20:06

AK Parti Sözcüsü Çelik: İsrail Dışişleri Bakanının sözleri Nazi zihniyetinin temsilcisidir

AK Parti Sözcüsü Çelik, İsrail Dışişleri Bakanı tarafından yapılan sosyal medya paylaşımına, "İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Sa'ar işgalci, soykırımcı ve günümüzün Nazi yönetimi olan bir ekibin üyesidir" sözleriyle tepki gösterdi.

AK Parti Sözcüsü Çelik: İsrail Dışişleri Bakanının sözleri Nazi zihniyetinin temsilcisidir

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar'ın X sosyal medya hesabında, Türkiye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan açıklamasına sosyal medya hesabı üzerinden sert tepki gösterdi.

Çelik, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"İsrail Dışişleri Bakanı, günümüzün Nazi yönetimi olan bir ekibin üyesidir"

"İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Sa’ar işgalci, soykırımcı ve günümüzün Nazi yönetimi olan bir ekibin üyesidir.

Cumhurbaşkanımıza söylediği sözlerin Avrupa’daki Neo-Nazi’lerle aynı olması şaşırtıcı değil. İsrail Dışişleri Bakanının sözleri Nazi zihniyetinin tam temsilcisidir.

Cumhurbaşkanımız soykırımcı Nazi zihniyetine karşı insanlık vicdanını temsil etmektedir. Tüm dünya bunu böyle bilmektedir. İnsanlık adına en gür ve net irade Cumhurbaşkanımızın şahsında somutlaşmıştır".

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Ömer Çelik İsrail
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