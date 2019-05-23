Mısır’ın El-Ahram gazetesine konuşan Sudan Askeri Geçiş Konseyi Başkan Yardımcısı Muhammed Hamdan Daklu, “Yorulduk. Yönetimi en kısa zamanda teslim etmek istiyoruz” dedi.

Muhammed Hamdan Daklu ayrıca, Askeri Geçiş Konseyi üyelerinin siyasilerden oluşmadığını belirterek, yönetimi teslim etmek için hükümetin oluşturulmasını beklediklerini aktardı.

Askeri Geçiş Konseyinde etkin olduğu bilinen Muhammed Hamdan Daklu, devrik Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir ve müttefiklerinin yargılanmasında ilerleme sağlandığını da vurgulayarak, “Eski rejimin 25 sembol ismini tutukladık. Şimdi haklarındaki suçlamaları hazırlıyoruz” ifadelerini kullandı.

Görüşmelerin ikinci gününde de sonuç alınamamıştı

Sudan'da Askeri Geçiş Konseyi, muhalefetin çatı oluşumu Özgürlük ve Değişim Bildirgesi Güçleri (ÖDBG) arasında dün gerçekleştirilen görüşmelerin ikincisinden de bir sonuç çıkmamıştı.

Askeri Geçiş Konseyinden yapılan açıklamada, ÖDBG ile aralarındaki temel ihtilafın geçici otoriteye asker ve sivillerin katılım oranları konusunda yaşandığı aktarılmıştı.

Askeri Geçiş Konseyi Başkanı Abdulfettah el-Burhan geçtiğimiz hafta devlet televizyonunda yaptığı konuşmada, "Müzakerelerin tamamlanması için gerekli bir atmosfer hazırlamaya yardımcı olmak, gösteri alanındaki barikatların kaldırılması ve yolların açılması için ÖDBG ile müzakereleri 72 saat boyunca askıya almaya karar verdik" ifadelerini kullanmıştı.

Ancak Askeri Geçiş Konseyi ile ÖDBG arasındaki görüşmeler 72 saatin ardından pazar günü tekrar başlamıştı.

Muhalefetten grev çağrısı gelmişti

Sudan’da protestoları yürüten muhaliflerin ana bileşenlerinden Sudan Meslek Odaları, Askeri Geçiş Konseyi arasında anlaşmaya varılamaması üzerine üyelerine herhangi bir tarih vermeden, sivil itaatsizlik ve genel grev için hazır olma çağrısı yapmıştı.

Sudan’da muhalefet, ülkeyi demokrasiye götürecek 3 yıllık geçiş döneminin denetlenmesi için sivillerin çoğunlukta olduğu bir geçiş otoritesi kurulmasını talep ediyor.

Sudan'da protestolar

Sudan'da 19 Aralık'ta ekonomik kriz sebebiyle başlayan gösterilerin hızla başkent Hartum ve ülke genelinde rejim karşıtlığına dönüşmesinin ardından ordunun 11 Nisan'da yönetime el koyduğunu açıklamasıyla 30 yıllık Ömer el-Beşir dönemi sona ermişti.

ÖDBG'nin yönlendirdiği Sudanlı göstericiler, yönetimin sivillere devri, eski rejimin tüm sembol isimleri ve kurumlarının tasfiyesi talebiyle 6 Nisan’dan bu yana başkentte ordunun ana karargahı önündeki gösterilerini sürdürüyor.

Kaynak: Reuters