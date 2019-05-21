Sudan'da Askeri Geçiş Konseyi ile muhalefetin çatı oluşumu Özgürlük ve Değişim Bildirgesi Güçleri (ÖDBG) arasında yapılan görüşmelerin ikinci gününden de bir sonuç çıkmadı.

Askeri Geçiş Konseyinden yapılan açıklamada, ÖDBG ile aralarındaki temel ihtilafın geçici otoriteye asker ve sivillerin katılım oranları konusunda yaşandığı aktarıldı.

Görüşmeler 72 saatlik aranın ardından yeniden başlamıştı

Askeri Geçiş Konseyi Başkanı Abdulfettah el-Burhan geçtiğimiz hafta devlet televizyonunda yaptığı konuşmada, "Müzakerelerin tamamlanması için gerekli atmosferi hazırlamaya yardımcı olması, gösteri alanındaki barikatların kaldırılması ve yolların açılması için ÖDBG ile müzakereleri 72 saat boyunca askıya almaya karar verdik" ifadelerini kullanmıştı.

Ancak Askeri Geçiş Konseyi ile ÖDBG arasındaki görüşmeler 72 saatin ardından pazar günü tekrar başlamıştı.

Sudan'da 19 Aralık'ta ekonomik kriz sebebiyle başlayan gösterilerin hızla başkent Hartum ve ülke genelinde rejim karşıtlığına dönüşmesinin ardından, ordunun 11 Nisan'da yönetime el koyduğunu açıklamasıyla 30 yıllık Ömer el-Beşir dönemi sona ermişti.

ÖDBG'nin yönlendirdiği Sudanlı göstericiler, yönetimin sivillere devri, eski rejimin tüm sembol isimleri ve kurumlarının tasfiyesi talebiyle 6 Nisan’dan bu yana başkentte, ordunun ana karargahı önündeki gösterilerini sürdürüyor.

Kaynak: Reuters