Selahaddin vilayetinde terör örgütü DEAŞ’a yönelik operasyon düzenlediklerini açıklayan Irak Savunma Bakanlığı, 11 militanın öldürüldüğünü, 2 bombalı araç ile 13 canlı bomba yeleğinin ele geçirildiğini duyurdu.
Bakanlık, operasyonun bölgede güvenlik ve istikrarı sağlama amacıyla düzenlendiğini vurguladı.
Terör örgütü DEAŞ, 2014 yılında Musul başta olmak üzere Irak’ın yaklaşık 3’te 1’inin kontrolünü ele geçirmişti.
ABD destekli Irak ordusu, 2017 yılında ülkede terör örgütünün etkinliğini kırarak birçok bölgenin kontrolünü yeniden sağlamıştı.
Kaynak: AA