Çin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump’ın, "Çin’in neredeyse hazır olan bir anlaşmadan vazgeçtiği" sözlerine yanıt verildi. Açıklamada, Trump’ın bahsettiği şekilde bir anlaşmanın hiçbir zaman var olmadığına dikkat çekildi.

Çin, yapılacak herhangi bir ticaret anlaşmasının iki ülkeye karşılıklı fayda sağlaması gerektiğine de vurgu yapıyor.

Bakanlık açıklamasında ayrıca, ABD ve Çin arasındaki ticaret gerginliklerine karşın, yabancı yatırımcıların Çin’de yatırım yapmaya istekli oldukları ve ülkenin de yabancı yatırımcılar için daha iyi bir yatırım ortamı sunma çalışmalarını sürdürdüğü ifade edildi.

Çin Dışişleri Bakanlığının açıklaması, ABD’nin casusluk iddiasıyla Huawei’i yasaklaması ve Google’ın da firmanın ürünlerinin Google’ın uygulama ve hizmetlerine erişimini keseceğini duyurması sonrasında geldi.

Konu ile ilgili Google ve Huawei ikili görüşmelere başladı. ABD Ticaret Bakanlığı ise, Çin teknoloji firması Huawei’e uygulanacak yasağı geçici bir lisans ile 90 gün erteledi.

Kaynak: DHA