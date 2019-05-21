İranlı Öğrenciler Haber Ajansına (ISNA) göre, Umman Dışişleri Bakanı Bin Alevi, Tahran'da İran Dışişleri Bakanı Zarif ile bir araya geldi.

Görüşmede iki ülke ilişkileri ve bölgesel sorunların ele alındığı belirtildi.

Umman, ABD'yle İran arasında ara bulucu ülke olarak ön plana çıkıyor.

Umman'ın Washington Büyükelçisi Hanine el-Magiri, 9 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, ülkesinin ABD'yle İran arasında ara buluculuk yapmaya hazır olduğunu ifade etmişti.

ABD-İran gerilimi

Trump yönetimi, 2015'te imzalanan nükleer anlaşmadan 8 Mayıs 2018'de çekildiğini açıklamıştı. Sonrasında Tahran yönetiminin petrol ihracatını hedef alan yaptırımları uygulamaya koyan ABD, nisan ayında İran Devrim Muhafızları Ordusunu "yabancı terör örgütleri" listesine almıştı.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani de ABD'nin yaptırımlarına karşılık 8 Mayıs'ta ülkesinin nükleer faaliyetlerinin bir kısmını yeniden uygulamaya başladığını ve anlaşmanın taraflarına İran'ın çıkarlarını koruyacak önlemler alması için 60 gün süre verdiklerini duyurmuştu.

ABD, kısa süre önce İran'dan gelebilecek tehditlere karşı tedbir amacıyla USS Abraham Lincoln Uçak Gemisi Taarruz Grubu ile 4 nükleer kapasiteli B-52 bombardıman uçaklarından oluşan Bombardıman Görev Gücü'nü Basra Körfezi'ne sevk etmişti.

Kaynak: AA