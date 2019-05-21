İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Samsun'daki 19 Mayıs törenlerine katılmama gerekçesini grup toplantısında açıkladı.

Akşener, "Biz Samsun’da siyasi hesap ve mecburiyetle giden iktidarla değil yüreği ile giden milletimizle bir arada olacağız dedik ve gereğini yaptık. Katılmadık var mı diyeceğiniz?" dedi.

Akşener şöyle konuştu:

"Bugün vatanın her köşesinde bayrağımız dalgalanıyor ezanımız yankılanıyorsa bugün ülkeyi yönetme şerefine nail olanlar o koltuklarla oturabiliyorsa yüz yıl önce ayağa kalkan istiklal sevdalılarının cesaretine borçluyuz."

Kaynak: TRT Haber