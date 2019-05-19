Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Milli Mücadele'yi başlatmak üzere 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkışının 100. yılı dolayısıyla Tütün İskelesi'nde düzenlenen 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı 100. Yıl Törenlerine katıldı.

Törene, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Saadet Partisi (SP) Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Demokratik Sol Parti (DSP) Genel Başkanı Önder Aksakal, Anavatan Partisi (ANAP) Genel Başkanı İbrahim Çelebi ve Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek de katıldı.

#19Mayıs Atatürk’ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı’nda Samsun’dan güzel bir kare... pic.twitter.com/d1rT3Zmi2X — Ibrahim Kalin (@ikalin1) May 19, 2019

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, törenlere katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve muhalefet partilerinin genel başkanlarının birlikte çekilmiş fotoğrafını paylaştı.

Kalın, sosyal medya hesabı Twitter'dan paylaştığı fotoğrafın altına şu mesajı yazdı:

"19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı'nda Samsun'dan güzel bir kare."

Kaynak: TRT Haber