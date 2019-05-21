Yunanistan'da yerel seçimler için geri sayım başladı. Ülke, 26 Mayıs'ta sandığa gidiyor. Avrupa Parlamentosu (AP) seçimleri ve yerel seçimlerin ilk turu aynı gün yapılıyor.

Batı Trakya'da da Türk siyasetçiler, eyalet ve belediye meclislerinde yer almak için yarışıyor. Adaylar yerel seçimlerin ilk turunda verilecek oyların önemine dikkat çekiyor.

Türk azınlık haklarını her alanda savunmak için yola çıkan siyasetçiler, yerel seçimlerin önemini vurgulayarak, soydaşların desteğini bekliyor.

Doğu Makedonya Trakya Eyalet Meclis üyesi Türk adaylar, soydaşlara destek çağrısı yapıyor.

Adaylar oyların önemine vurgu yaptı

Doğu Makedonya Trakya Eyalet Meclis Üyesi Adayı Ahmet İbram, "Bu seçimlerde ilk turda eyalet ve belediye meclis üyeleri belirlenecek. Bu yüzden azınlığımızın bu meclislerde güçlü bir şekilde temsil edilebilmesi için ilk tur çok önemlidir. Bizler eyalet olarak her zaman azınlık insanının yanında olmaya çalıştık, özellikle altyapı ve çiftçilerimiz açısından önemli projelere imza attık" dedi.

Doğu Makedonya Trakya Eyalet Meclis Üyesi Adayı Tarkan Murteza da bölgedeki ekonomik duruma vurgu yaparak, "Önümüzdeki mayıs sonu seçimlerinde eyalet için tekrar adayım. Burada size söylemek istediğim, ekonomik alanda toplumumuzun çok zor durumda olduğu. Avrupa fonlarından yararlanmak için içeride, mecliste Türk adayların bulunması bizim için çok önemli" ifadelerini kullandı.

Doğu Makedonya Trakya Eyalet Meclis Üyesi Adayı İlhan Mehmet ise, "Bu seçimlerde halkımızın desteğini bekliyorum. Halkımızın bu seçimlerde özellikle bilinçli olmasını istiyorum. Önceki seçimlerde Müslüman Türk azınlık olarak elde ettiğimiz başarının bu sefer de tekrarlanmasını istiyoruz ve bu yüzden de halkımıza önemli bir görev düşüyor" diye konuştu.

"Tüm soydaşlarımız mutlaka ilk turda sandığa gitmeli"

Türkiye'nin Gümülcine Başkonsolosu Murat Ömeroğlu da, görev bölgelerindeki yerel, siyasi, ekonomik ve kültürel gelişmeleri yakından takip ettiklerini vurguladı.

Yerel seçimlerdeki ilk turun önemine de dikkat çeken Ömeroğlu, "Söyleyebileceğim tek şey, tüm soydaşlarımızın mutlaka ilk turda sandığa gitmeleri, demokratik haklarını kullanmaları ve oy vermeleri. Bu gerçekten büyük önem taşıyor. Soydaşlarımızın yerel düzeyde karşılaştıkları sorunları çözebileceklerine inandıkları, kendilerini temsil edebileceklerine güvendikleri ve birebir iletişimde sorun yaşamayacakları adayların yerel meclislere seçilmesi için tabii ki oy kullanmaları gerekiyor" dedi.

Kaynak: TRT Haber