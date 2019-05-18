Sudan'da Askeri Geçiş Konseyi, 72 saatlik aranın ardından yarın muhalefetle görüşmelere devam edileceğini açıkladı.

Konseyden yapılan yazılı açıklamada, yarın ÖDBG ile başkent Hartum'daki Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda müzakerelerin tekrar başlayacağı belirtildi.

Askeri Geçiş Konseyi Başkanı Abdulfettah el-Burhan, perşembe günü devlet televizyonunda yaptığı konuşmada, "müzakerelerin tamamlanması için gerekli bir atmosfer hazırlamaya yardımcı olmak, gösteri alanındaki barikatların kaldırılması ve yolların açılması için ÖDBG ile müzakereleri 72 saat boyunca askıya almaya karar verdik" ifadelerini kullanmıştı.

Sudan'da 19 Aralık'ta ekonomik kriz sebebiyle başlayan gösterilerin hızla başkent Hartum ve ülke genelinde rejim karşıtlığına dönüşmesinin ardından ordunun 11 Nisan'da yönetime el koyduğunu açıklamasıyla 30 yıllık Ömer el-Beşir dönemi sona ermişti.

ÖDBG'nin yönlendirdiği Sudanlı göstericiler, yönetimin sivillere devri, eski rejimin tüm sembol isimleri ve kurumlarının tasfiyesi talebiyle 6 Nisan’dan bu yana başkentte ordunun ana karargahı önündeki gösterilerini sürdürüyor.

Kaynak: AA