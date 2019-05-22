Sudan’da protestoları yürüten muhaliflerin ana bileşenlerinden Sudan Meslek Odaları, üyelerine herhangi bir tarih vermeden, sivil itaatsizlik ve genel grev için hazır olma çağrısı yaptı.

Muhalif Sudan Meslek Odaları, muhalefetin çatı örgütü Özgürlük ve Değişim Bildirgesi Güçleri (ÖDBG) ile Askeri Geçiş Konseyi arasındaki görüşmelerin ikinci gününde de başarısız olduğunu söyleyerek, Askeri Geçiş Konseyinin yönetimi sivillere devretmeme konusunda ısrar ettiğini aktardı.

Sudan’da muhalefet, ülkeyi demokrasiye götürecek 3 yıllık geçiş döneminin denetlenmesi için sivillerin çoğunlukta olduğu bir geçiş otoritesi kurulmasını talep ediyor.

Görüşmelerin ikinci gününde de sonuç alınamamıştı

Sudan'da Askeri Geçiş Konseyi, muhalefetin çatı oluşumu Özgürlük ve Değişim Bildirgesi Güçleri (ÖDBG) arasında dün gerçekleştirilen görüşmelerin ikincisinden de bir sonuç çıkmamıştı.

Askeri Geçiş Konseyinden yapılan açıklamada, ÖDBG ile aralarındaki temel ihtilafın geçici otoriteye asker ve sivillerin katılım oranları konusunda yaşandığını aktarmıştı.

Askeri Geçiş Konseyi Başkanı Abdulfettah el-Burhan geçtiğimiz hafta devlet televizyonunda yaptığı konuşmada, "Müzakerelerin tamamlanması için gerekli bir atmosfer hazırlamaya yardımcı olmak, gösteri alanındaki barikatların kaldırılması ve yolların açılması için ÖDBG ile müzakereleri 72 saat boyunca askıya almaya karar verdik" ifadelerini kullanmıştı.

Ancak Askeri Geçiş Konseyi ile ÖDBG arasındaki görüşmeler 72 saatin ardından pazar günü tekrar başlamıştı.

Sudan'da protestolar

Sudan'da 19 Aralık'ta ekonomik kriz sebebiyle başlayan gösterilerin hızla başkent Hartum ve ülke genelinde rejim karşıtlığına dönüşmesinin ardından ordunun 11 Nisan'da yönetime el koyduğunu açıklamasıyla 30 yıllık Ömer el-Beşir dönemi sona ermişti.

ÖDBG'nin yönlendirdiği Sudanlı göstericiler, yönetimin sivillere devri, eski rejimin tüm sembol isimleri ve kurumlarının tasfiyesi talebiyle 6 Nisan’dan bu yana başkentte ordunun ana karargahı önündeki gösterilerini sürdürüyor.

Kaynak: Reuters