Yetkililer, Minais Gerais eyaletinin Paracatu bölgesinde, kız arkadaşını bıçakla öldüren Rudson Aragao Guimaraes'ın, ardından gittiği kilisede tabancayla etrafa ateş açtığını ve 3 kişiyi öldürdüğünü belirtti.

Saldırganın, kilisede askeri polis tarafından vurularak etkisiz hale geti rildiğini ifade eden yetkililer, hastaneye kaldırılan 39 yaşındaki Guimaraes'in durumunun ağır olduğunu aktardı.

Saldırı esnasında kilisede yaklaşık 20 kişinin olduğu bilgisi paylaşıldı.

Saldırının nedeni henüz belirlenemezken, Guimaraes'in daha önce "davranış sorunları" nedeniyle kiliseden aforoz edildiği belirtildi.

Kaynak: AA